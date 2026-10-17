FRANCIA: Más de 500,000 se manifiestan contra el Gobierno

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PARIS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) – Más de 500.000 personas han participado este sábado en las multitudinarias movilizaciones celebradas en las principales ciudades francesas para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, según la cifra proporcionada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés.

«Salarios, carestía de la vida, servicios públicos: nos unimos todos» es el lema del sindicato para esta movilización, surgida tras las protestas de estudiantes de secundaria de las últimas semanas para denunciar falta de recursos, profesorado e instalaciones adecuadas.

En París la manifestación ha comenzado en la plaza de la República, donde desde la mañana del sábado ha habido enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los agentes llegaron a desplegar un cañón de agua, pero finalmente comenzó la marcha con algo de retraso con respecto al horario previsto de las 14.00 horas. La marcha ha transcurrido con relativa tranquilidad hasta alcanzar la plaza de Clichy, punto de destino de la manifestación.

En otros puntos de la ciudad se ha informado de disturbios, del incendio de un vehículo y del uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía contra concentraciones no autorizadas y de la detención de al menos 272 personas en todo el país. Solo en París se ha informado ya por la tarde de 195 detenidos, incluidos trece menores.

«Las detenciones se están produciendo en todos los distritos parisinos. Se trata principalmente a detenciones por participación en un grupo con el fin de cometer actos de violencia o daños –individuos detenidos con guantes con puños americanos o objetos para lanzamiento en sus bolsos–, porte de armas (cuchillos…), posesión de productos explosivos, ocultación del rostro y actos de violencia», ha informado la Fiscalía, citada por la cadena BFMTV. Las autoridades reconocen en cualquier caso que «la gran mayoría de los manifestantes se están manifestando pacíficamente».

También ha habido manifestaciones en otras ciudades como Lyon, donde se han reunido unas 20.000 personas; Nantes, con una cifra similar, o Rennes, con unos 10.000 asistentes.

Entre los incidentes más destacados está el breve asalto a la sede del Ayuntamiento de Marsella durante las protestas.Según las imágenes grabadas por TF1 ha sido arrojado al suelo un busto de la Marianne, símbolo de la República, se escribió una pintada anarquista en una pared y se rompieron varias pantallas. Efectivos de seguridad se enfrentaron a los asaltantes en el vestíbulo y finalmente huyeron. No hubo heridos.

sp-am