Padre de Sánchez condenado por los haitianos (1 de 2)

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Una de las primeras sentencias judiciales ordenadas por los ocupantes haitianos del territorio dominicano se produjo el 15 de octubre de 1823. Ella forma parte destacada en la galería de la infamia procesal del país.

En esa ocasión fueron condenados el señor Narciso Sánchez, padre del patricio Francisco del Rosario Sánchez, con una advertencia amenazante y a pagar 500 francos “cuando lo tuviera”. Agustín Acosta fue condenado a destierro del territorio de la República.

Como el gobierno de facto comenzaba su larga hegemonía no hay constancia, según lo que he investigado, de que Agustín Acosta volviera a tener presencia en el país. Su rastro se perdió desde entonces. José de Cierra y otros patriotas dominicanos sufrieron otras sanciones. Todos fueron acusados de promover una de las primeras protestas contra el régimen impuesto desde el 9 de febrero de 1822.

Vale decir, en consecuencia, que este mes de octubre se cumplen 203 años de aquella nefasta decisión que privó de su libertad al pueblo dominicano, el cual nunca aceptó que no aceptaba la hegemonía de dichos invasores extranjeros.

El 15 de junio de 1843 Narciso Sánchez, junto con Manuel Cabral Bernal y Pedro Carrasco Capeller (cura párroco de la iglesia de Los Llanos) realizaron una campaña de conquista de votantes a fin de que eligieran a los candidatos de inclinación trinitaria para que fueran los representantes dominicanos en una Asamblea Constituyente en la capital de Haití.

Así ocurrió cuando finalizó ese escrutinio especial en el ex convento de los Dominicos, el mismo que sirvió de escenario en el 1511 para que fray Antonio de Montesinos pronunciara el célebre Sermón de Adviento en defensa de los indígenas. No valieron las presiones y manipulaciones de los pro haitianos.

Lucha permanente

Sin lugar a dudas puede decirse que la lucha de Narciso Sánchez, a quien también le decían Seño Narcisazo (descendiente de exesclavos africanos) fue permanente durante las más de dos décadas de permanencia del régimen de imposición de los haitianos. Su hogar en la antigua calle Tapado (ahora 19 de marzo), en la ciudad de Santo Domingo, fue lugar de reuniones secretas de los patriotas y el centro de orientación de sus hijos para que defendieran su patria.

Como progenitor de una distinguida familia formada con doña Olalla del Rosario Belén no sólo aportó de su estirpe al padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez, sino también, entre otros, a la educadora Socorro del Rosario Sánchez y a los combatientes febreristas Tomás y Andrés (este último fusilado el 27 de febrero de 1845, junto a su tía María Trinidad Sánchez, por órdenes de Pedro Santana). También tuvieron otros hijos sin vocación de lucha conocida.

Cuando en julio de 1843 llegó al país con un contingente militar de miles de soldados el general Charles Hérard Aimé (gobernante provisional) ordenó una represión brutal en todo el territorio nacional. Uno de los apresados en la ciudad de Santo Domingo, por su lucha en favor de la libertad del pueblo dominicano, fue Narciso Sánchez.

Junto al papá de Sánchez también fueron aprehendidos Juan Nepomuceno Ravelo, José María Leyba, Manuel Leguisamón, Pedro Pablo Bonilla, Norberto Linares, Silvano Pujol, Gabriel José de Luna, Félix Mercenarios y otros.

En esa misma redada ramificada fueron capturados en Higüey los patriotas Nicolás Rijo y Vicente Ramírez. Entre los que fueron arrojados a la goleta de guerra haitiana denominada Praslin y enviados a las cárceles de Puerto Príncipe estuvo Narciso Sánchez.

Otra prueba de la importancia de Narciso Sánchez es que fue de los firmantes del Manifiesto del 16 de enero de 1844, en el cual de manera abierta se les hizo saber a los gobernantes haitianos la voluntad del pueblo dominicano de liberarse del yugo que por más de veinte años laceraba su dignidad.

jpm-am

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