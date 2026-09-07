Leonel denuncia gobierno PRM aumenta alimentos hasta 100%

El Presidente de la Fuerza del Pueblo negó que la gestión del PRM haya alcanzado la autosuficiencia alimentaria.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que durante los seis años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) los precios de los alimentos han aumentado entre 60 % y más de 100 %, reduciendo el poder adquisitivo de los dominicanos.

En su artículo “El retroceso de la agropecuaria”, sostuvo que las importaciones del sector agropecuario se duplicaron, al pasar de unos US$3,000 millones anuales a casi US$6,000 millones, incluso durante períodos de cosecha nacional, lo que, según dijo, provoca pérdidas a productores y desincentiva la producción.

RECHAZA EXPANSION DE LA AGROPECUARIA

El exmandatario cuestionó que el Gobierno asegure que la agropecuaria está en expansión y que el país mantiene una autosuficiencia alimentaria cercana al 85 %, nivel que, afirmó, ya se había alcanzado desde 2008.

También denunció falta de planificación, dificultades de financiamiento para pequeños y medianos productores y limitado acceso a recursos a tasa cero del Banco Agrícola. A esto agregó la reducción de técnicos agropecuarios, que, según dijo, ha afectado la capacitación, asistencia técnica y los programas de sanidad animal y vegetal.

Calificó la situación del arroz como la peor crisis en décadas para los pequeños y medianos productores. Atribuyó parte del problema a la importación de unos 4.7 millones de quintales el año pasado, que generó sobreinventario y dificultades para recibir la cosecha nacional.

Sobre el mango, responsabilizó a las autoridades de no actuar oportunamente ante la mosca de la fruta, situación que, aseguró, provocó la suspensión de las exportaciones hacia Estados Unidos y millonarias pérdidas para productores de Baní.

ALZA DE LOS ALIMENTOS

Fernández citó precios de hasta RD$45 la libra de arroz, RD$90 la habichuela, RD$120 los guandules, RD$120 el pollo, RD$12 el huevo, RD$145 el cerdo y RD$45 el plátano.

Aunque reconoció avances en cacao, aguacate y cigarros premium, atribuyó el desempeño del cacao principalmente a los altos precios internacionales.

«Los seis años de gobierno del PRM han significado quiebra para muchos productores y mayores dificultades para las familias dominicanas, sostuvo.

an/am