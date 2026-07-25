LeBron James elige a los 76ers y firma dos años por US$8 MM

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FILADELFIA.- La leyenda de la NBA, LeBron James, continuará su histórica carrera con un nuevo uniforme. El cuatro veces campeón de la liga acordó un contrato de dos años y US$8 millones con los Philadelphia 76ers, en una decisión que describió como la última gran elección de su trayectoria profesional.

El acuerdo, que incluye una opción de jugador para la segunda temporada, fue confirmado por Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, al periodista Shams Charania, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el futuro del máximo anotador en la historia de la NBA.

A sus 41 años y rumbo a su temporada número 24 en la liga, James deja atrás una etapa de ocho campañas con Los Angeles Lakers, franquicia con la que conquistó el título de 2020. Su llegada a Filadelfia representa un notable sacrificio económico, considerando que en la pasada temporada percibió cerca de US$53 millones.

“Pensé que había terminado cuando concluyó la temporada, pero todavía amo este juego y siento que tengo más para dar”, expresó James en sus redes sociales al anunciar su decisión.

En los 76ers, LeBron compartirá vestuario con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, en un proyecto que aspira a devolverle a Filadelfia un campeonato que no consigue desde 1983. Además, el veterano alero buscará convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en conquistar títulos con cuatro franquicias diferentes.

Con esta decisión, LeBron James abre el capítulo final de una de las carreras más exitosas del deporte mundial, manteniendo intacta su ambición de sumar un quinto anillo antes de poner fin a su legado en las canchas.

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