Las cadenas invisibles de las adicciones

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POR YANET GIRON

Las adicciones representan una de las crisis sociales y de salud más profundas de nuestro tiempo. Detrás de cada persona que cae en el consumo de sustancias ilícitas existe una historia distinta, marcada por decisiones, circunstancias y, en muchos casos, por la ausencia de apoyo oportuno. El problema trasciende al individuo y golpea con fuerza a las familias y a toda la sociedad.

Salir de ese mundo no es un proceso sencillo. Mientras algunas personas logran reconstruir sus vidas con tratamiento, acompañamiento profesional o apoyo espiritual, otras recaen una y otra vez debido a la dependencia física y emocional que generan estas sustancias. La recuperación suele ser un camino largo que exige voluntad, ayuda y perseverancia.

Las consecuencias también alcanzan el entorno familiar. No son pocos los hogares que enfrentan conflictos, pérdidas económicas, rupturas afectivas y episodios de violencia asociados al consumo problemático. En ocasiones, la desesperación por obtener dinero conduce a conductas que deterioran aún más la confianza entre quienes comparten un mismo techo.

También existen consumidores que, durante un tiempo, mantienen una aparente estabilidad y logran ocultar su dependencia. Sin embargo, esa realidad silenciosa puede prolongar el problema y retrasar la búsqueda de ayuda. La adicción no siempre tiene un rostro visible, pero sus efectos terminan manifestándose tarde o temprano.

Las complicaciones para la salud pueden ser devastadoras. El consumo de sustancias puede aumentar el riesgo de sobredosis, enfermedades físicas y trastornos de salud mental que, sin atención adecuada, pueden tener consecuencias irreversibles. Cuando la ayuda llega demasiado tarde, las oportunidades de recuperación se reducen considerablemente.

Como sociedad, necesitamos fortalecer la prevención, la educación y el acceso a servicios de rehabilitación. Juzgar o excluir rara vez resuelve el problema; por el contrario, promover espacios de orientación, tratamiento y reinserción puede marcar la diferencia para quienes desean recuperar el control de sus vidas.

Combatir las adicciones no depende únicamente de quien las padece. Es una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones y la comunidad. Cada persona que logra liberarse de esa dependencia demuestra que la recuperación es posible, pero también nos recuerda que la mejor estrategia sigue siendo prevenir antes de que una decisión se convierta en una cadena difícil de romper.

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