Las amenazas del cáncer (OPINION)

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Como si las insensatas guerras y catástrofes naturales que abaten el mundo no fueran suficientes, ahora surge el informe oficial del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que más del 90 por ciento de la población mundial se verá afectada, directamente, o a través de algún familiar, por alguna forma de cáncer, no obstante los tratamientos y prevención de una enfermedad en cuyas investigaciones se invierten entre 20 mil y 40 mil millones de dólares anuales en todo el mundo.

Afirma el organismo internacional, que “una de cada cinco personas desarrollará alguna forma de cáncer a lo largo de su vida, de acuerdo a los resultados de un informe que ofrece la evaluación más exhaustiva jamás realizada sobre la situación mundial en materia de prevención y control del cáncer”, de acuerdo a las palabras del representante de la OMS, doctor Andre Ilbawi. Afirmación esta que crea angustia y expectativas en una población mundial cada día más expuesta y vulnerable.

Ante un panorama tan sombrío solo nos queda extremar nuestros cuidados y prevención alejando de nuestro entorno el consumo de alcohol y tabaco, embutidos y alimentos procesados con preservantes que se identifican como posibles detonantes de esta terrible enfermedad.

jpm-am