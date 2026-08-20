Lanzan plan para modernizar la señalización vial zonas turísticas

Durante el acto de lanzamiento, en el que estuvo acompañado por el director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, Collado explicó que el programa pretende mejorar la movilidad y la seguridad de turistas y visitantes mediante un sistema unificado de señales direccionales y preventivas.Según el funcionario, el plan busca facilitar el acceso por carretera a los principales atractivos culturales, naturales y de sol y playa, además de mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar la seguridad vial.

CONSOLIDAR IDENTIDAD VISUAL COMUN

Collado agregó que la iniciativa también contribuirá a consolidar una identidad visual común para los destinos turísticos, conforme a los lineamientos del Ministerio de Turismo.

Por su parte, Rizik Lugo afirmó que el programa fortalecerá la imagen de la República Dominicana como destino turístico y contribuirá a crear un entorno más seguro para quienes se desplazan por las principales rutas del país.

En una primera etapa, el plan será ejecutado en las provincias de La Altagracia, El Seibo, Samaná, Puerto Plata, Pedernales, María Trinidad Sánchez y Santiago.