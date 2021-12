La verguenza de Danilo Medina

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

En un acto proselitista celebrado en Santiago de los Caballeros el 28 de noviembre reciente, el ex presidente Danilo Medina, vociferó ante centenares de acólitos que juramentó, acompañado de los corruptos que desfalcaron al Estado y surgieron millonarios de harapientos que eran: ~A mi no me van a avergonzar~

La vergüenza es una concepción emotiva y psicológica etica de la conducta humana, conectada con la moral, y está por verse si Danilo Medina, en realidad, conoce los parametros, significado, y trascendencia de la moral y la vergüenza. Conforme su actitud manejando los recursos del Estado en sus dos periodos 2012-16 y 2016-20, y las retaliaciones saturadas de corrupción, demuestran de manera contundente, que resultan diametralmente opuestas a su aviesa, desafinada y maniquea pretensión. La PGR ha emitido orden de prisión contra hermanos y cunados de Medina, que guardan prisión en Najayo Hombres, del jefe de su escolta, mayor general ERD Adán Cáceres Silvestre, y de ninguna manera puede concebirse que el presidente de la Republica, que por natural deducción es la persona mejor informada de su país, ignorase las inconductas incurridas por familiares y personeros de su intima confianza. La vergüenza que propala poseer Danilo Medina, además se cuestiona cuando analizamos la masiva penetración y saturación de haitianos ilegales, practica anti nacional iniciada por el presidente Leonel Fernandez, que potencializo al máximo Medina, como perversa política de Estado para enriquecer a jefes militares, procurando su adhesión al odioso y corrupto proyecto reeleccionista. Desde anunciar la construcción de las termoeléctricas Punta Catalina, la denuncia reiterada de sobre valuar por mas de US$1,000 mm, fue sotto vocce nacional, especulándose que ese colchon monetario financio la reelección de Medina en 2016. En su alocución fecha señalada, Medina se ufanó acabar con los apagones de 40 anos, paladinamente omitiendo su pecaminoso costo. Pondero Visitas Sorpresas, un 40% financiadas con deuda internacional y apanadas por el Banco de Reservas, y mas del 50% de los prestamos no han sido recuperables. Autentico, barato y costoso populismo. Alabo su asistencia social ante Covid 19, pero era lo menos que podía implementar, asistencia que el presidente Luis Abinader ha centuplicado por mucho, reconocido internacionalmente. Menciono construir carreteras, puentes, escuelas, y faltara por verse sobrevaluaciones, como Autopista del Coral, que mejor no se hubiesen construido, y ahí esta El Penco atollado, finalizando crear 911, acción de rescate, no económico, única presea en 12 anos. Colosal fiasco El farrago expuesto, obliga a concluir la ausente concepción como interpreta Danilo Medina la vergüenza. Danilo Medina es un pronto y seguro huésped de Najayo Hombres. ¿Cuál verguenza?

JPM

