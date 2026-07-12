La ruta legal de un proyecto inmobiliario (OPINION)

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Cuando una persona decide comprar un apartamento o una vivienda en planos, normalmente presta atención al precio, la ubicación, el diseño, las amenidades y las facilidades de pago. Sin embargo, existe un aspecto aún más importante que muchas veces pasa desapercibido: verificar que el proyecto cuente con todos los permisos exigidos por las autoridades competentes. De ello depende, en gran medida, la seguridad de su inversión.

Los permisos de construcción no son simples trámites burocráticos. Cada autorización tiene como finalidad proteger la vida de las personas, garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, preservar el medio ambiente y promover un desarrollo urbano ordenado. En otras palabras, representan una garantía tanto para el desarrollador como para quienes invertirán su patrimonio en el proyecto.

El primer paso consiste en verificar la situación jurídica del terreno. El desarrollador debe demostrar que posee un título de propiedad debidamente registrado o los derechos legales que le permiten construir. Además, es indispensable confirmar que el inmueble no tenga conflictos legales, hipotecas, gravámenes u otras limitaciones que puedan afectar la obra o poner en riesgo la inversión de los compradores.

Superada esa etapa, corresponde al Ayuntamiento determinar si el uso del suelo permite el tipo de construcción propuesto. Planeamiento Urbano evalúa aspectos como la densidad permitida, la altura de las edificaciones, los retiros obligatorios, los accesos y el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. Sin esa aprobación, el proyecto no puede avanzar.

Luego intervienen los profesionales responsables del diseño. Arquitectos e ingenieros elaboran los planos estructurales, eléctricos, sanitarios y demás estudios técnicos que servirán de base para la construcción. Cada uno asume la responsabilidad legal de su trabajo y certifica que cumple con los reglamentos nacionales y los estándares de seguridad.

Con ese expediente técnico, el proyecto es sometido al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), institución encargada de revisar que la documentación cumpla con las normas de construcción. Actualmente, la Ventanilla Única de Construcción ha permitido agilizar este proceso al integrar la participación de diferentes instituciones públicas.

En determinados casos también interviene el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto ocurre cuando, por su ubicación o características, el proyecto puede generar algún impacto ambiental. Dependiendo de la magnitud de la obra, esta evaluación puede tomar varias semanas o incluso meses.

Existen además proyectos que requieren autorizaciones de otras instituciones relacionadas con agua potable, energía eléctrica, carreteras, tránsito, patrimonio cultural o desarrollo turístico. Cada organismo analiza exclusivamente los aspectos que le corresponden para garantizar que la construcción pueda integrarse adecuadamente a su entorno.

Uno de los temas que con mayor frecuencia genera confusión es CONFOTUR. Muchas personas creen que se trata de un permiso para construir, cuando en realidad es un régimen de incentivos fiscales para determinados proyectos turísticos que cumplen los requisitos establecidos por la ley. No sustituye ninguno de los permisos de construcción.

Después de superar todas las evaluaciones técnicas y legales, el MIVHED emite la Licencia de Construcción. Este documento autoriza oficialmente el inicio de la obra conforme a los planos aprobados. Construir sin esa licencia puede generar sanciones, paralización de los trabajos y pérdidas económicas tanto para el desarrollador como para los compradores.

Es importante comprender que no existe un plazo único para obtener todos los permisos. El tiempo dependerá del tamaño del proyecto, su ubicación, la calidad del expediente presentado y la rapidez con que se respondan las observaciones formuladas por las distintas instituciones. Una buena planificación desde el inicio resulta fundamental.

Quienes desean comprar una propiedad en planos deben acostumbrarse a preguntar si el proyecto cuenta con Licencia de Construcción y con las demás aprobaciones correspondientes. Solicitar esa información no significa desconfiar del desarrollador; por el contrario, demuestra que el comprador está protegiendo responsablemente su patrimonio.

El extraordinario crecimiento que vive actualmente el sector inmobiliario dominicano exige compradores cada vez mejor informados. Conocer la ruta legal que debe recorrer un proyecto antes de iniciar su construcción reduce considerablemente los riesgos de la inversión y brinda mayor tranquilidad a quienes deciden comprar.

¿Ha solicitado alguna vez los permisos de un proyecto antes de comprar? ¿Cree usted que todos los compradores deberían exigir esta documentación antes de invertir? ¿Considera que una mayor información sobre estos procesos ayudaría a fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario dominicano? Me gustaría conocer su opinión.

Cesarfragoso75@hotmail.com

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