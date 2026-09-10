La RD inicia conversaciones con los EE.UU. sobre los aranceles

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 9 sep (EFE).- La República Dominicana anunció este miércoles el inicio de conversaciones con los Estados Unidos para tratar el asunto de la «agenda arancelaria bilateral», con una reunión entre el canciller dominicano, Víctor Bisonó, y el representante comercial adjunto de los Estados Unidos (Deputy USTR, en inglés), Jeffrey Goettman.

En la reunión fueron tratados temas de interés comercial para ambos países, así como los próximos pasos de este diálogo bilateral acerca de los aranceles, informó este miércoles la Cancillería dominicana.

Esta nación caribeña forma parte de una lista de 66 países a los que Estados Unidos impuso en julio nuevos aranceles, de entre el 10 % y el 12.5 %, tras argumentar que no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados.

A finales de agosto el presidente dominicano Luis Abinader afirmó que su Gobierno trabaja para negociar «en el menor tiempo posible» un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos que permita al país mantener condiciones favorables para sus exportaciones y seguir atrayendo inversiones.

En las últimas semanas el canciller dominicano se ha reunido con representantes estadounidenses, como son el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Patrick Nelson; el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora senior del secretario de Estado, Viviana Bovo.

También conversó con el senador republicano Bernie Moreno y con los congresistas de ese partido Brian Mast, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.

RELACIÓN SÓLIDA

La cancillería indicó que estos contactos se desarrollan sobre la base de una relación bilateral «sólida, sustentada en vínculos históricos, confianza, cooperación e importantes intereses económicos compartidos».

En 2025 el valor de las exportaciones dominicanas superó los 14,645 millones de dólares, de las cuales el 48.6 % tuvo como destino los Estados Unidos, el principal mercado de las exportaciones del país caribeño.

Asimismo, el año pasado la inversión extranjera directa de Estados Unidos en la República Dominicana fue de más de 1,042 millones de dólares, indicó la Cancillería.

«República Dominicana continuará participando en este diálogo con una visión integral de la relación bilateral, procurando fortalecer la competitividad de sus sectores productivos, ampliar las oportunidades comerciales y continuar consolidando una relación económica estratégica para ambas naciones», aseguró la institución. EFE

pma/mt