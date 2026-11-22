“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen”. Mateo 13, 16.

Los que me dan seguimiento a todo cuanto escribo y publico en medios como este, así como también por medio al canal de Paz Dominicana de YouTube, deben de haberse ya convencidos que siempre anunciamos el porvenir a nuestro amado pueblo de La Dominicana. Con paciencia y esperanza esperábamos el actual momento que nuestra nación se encuentra atravesando, es de saber que la vida en si misma está compuesta por fases, etapas, ciclos, períodos, eras y jubileos (Levítico 25). “La tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Ustedes son, para mí, forasteros y extranjeros”. Levítico 25, 23.

La humanidad vivió el pasado jueves 19 de noviembre del presente 2026, un grandioso acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia, me refiero a la cumbre trilateral de los lideres de las mayores potencias del mundo, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, reunidos en la ciudad de China Shenzhen, no obstante, la poca relevancia otorgada a la misma por la prensa occidental. Un Mundo Nuevo ha iniciado formalmente, justo en el tiempo donde ya ha sido instalado el 90% de su estructura de poder a escala mundial.

La era oscura llegó a su fin, eso lo podemos ver por doquier, ya están aseguradas las nuevas generaciones, su poder, irradiando esa fuerza nueva se puede sentir al punto que las viejas generaciones observan atónitas la desaparición de un hechizo mientras emerge una nueva realidad, cónsona con los enormes campos de conciencia manifestándose por todas partes. “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. Joel 2, 28.

Las nuevas estructuras del poder gobernante aun permanecen escondidas para las grandes mayorías, sin embargo, podemos darnos cuenta de que tan veraces son, cuando no obedecen los armazones legales con los que encubrían sus maldades los pervertidos mandantes del mundo viejo extinguiéndose. El caos no es la respuesta a los eventos en boga que nos abarrotan en la era presente, nos rige la justicia divina, la compasión y la gracia infinita de YHVH.

En Dominicana lo mismo acontece, su piel aún está supurando esa maldad infernal, estuvimos infectados durante tantísimo tiempo, que no bastaba antídoto efemeista (FMI) que diera al traste con la enfermedad de la degradación espiritual que padecemos, ya nos encontrábamos metastatizados, un cuerpo sistémico inservible sin capacidad autónoma de seguir hacia adelante necesitó el rescate misericordioso de nuestro amado PADRE CELESTIAL. Pero ojo, porque así ha dicho YHVH: “Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes; y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí”. Isaías 65, 9

Nuestro hermano Vladímir Vladímirovich Putin, logró discernirlo, y entonces, en representación del Ejercito Silencioso organizó el rescate de La Patria con la Biblia en el centro de su escudo nacional, fueron necesarias dos cumbres con el Presidente Donald Trump para redefinir el plan de salvación, una en Alaska el 15 de agosto del 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Estados Unidos de Norteamérica, y la última, en la ciudad China de Shenzhen 2026, previo a la Cumbre Trilateral de Xi, Trump y Putin.

Para Dios las naciones ni son potencias, ni grandes, ni pequeñas, solo son como EL las creó, todas nacieron de sus prodigas MANOS, sin embargo, a través de los siglos van asumiendo diferentes mandos impartidos desde su Trono de Gracia, el nuestro, el de La Dominicana, lleva en su esencia desde su génesis, la sustancia trascendente de su inefable VOZ, forjadora de civilizaciones de Luz, reflectoras de su bondad y compasión, capaz de redimir con su ejemplo, es la revelación de la potencia del Amor Eterno hecha nación.

Y sin el hermano Haití nos resultaría imposible cumplir nuestra apoteósica misión divina reflejada en el rostro de nuestros símbolos patrios, por eso fuimos enviados por el Dios Altísimo donde ellos (caminatas de paz), con el mensaje redentor al viejo hermano de andanzas a través del tiempo por caminos tortuosos, abriéndonos paso entre abrojos y cardos de viejos atavismos, hasta que finalmente encontramos la senda, ¡y nos abrazamos!

Ya no denominaremos las situaciones convulsas que ha tenido que padecer nuestro hermano Haití como la crisis haitiana, ahora y a partir de la llegada del Ejército Silencioso al territorio haitiano, con Nayib Bukele como su imagen, nos referiremos a ella como la SOLUCION HAITIANA , porque eso es, la definitiva superación de sus males, buena vez se ha ido desvelando a los verdaderos responsables, los que se han ocultados tras las pandillas, ya todos sabemos a quienes nos referimos, por esa misma razón fue uno de los acuerdos convenidos en la gestora cumbre por un Mundo Nuevo de Xi, Trump y Putin: La reforma de las Naciones Unidas surgida luego de la segunda guerra mundial.

Desde la llegada de ex presidente Leonel Antonio Fernandez Reyna a la Primera Magistratura del Estado Dominicano un 16 de agosto del año 1996, un terrible e infernal azote se impuso a nuestro pueblo de La Dominicana, el Crimen Transnacional Organizado extendió su mano inicua sobre La Dominicana, disfrazada de teorías económicas, progreso, índices para la transparencia de una democracia efectiva (esclavitud) y desarrollo humano (multiplicación de la pobreza) al mejor estilo del programa de las Naciones Unidas (PNUD), y otros instrumentos de control de los pueblos del mundo que servían de camuflaje para horrorosos crímenes, el veneno de la serpiente.

La deuda fue la única propuesta de todos los gobiernos de una natimuerta democracia que hemos tenido en los últimos 30 años, y a cambio, la entrega de nuestro patrimonio, la industria del azúcar, nuestras paradisíacas costas (playas), las empresas generadoras de electricidad, nuestras carreteras (peajes), las minas de oro (Pueblo Viejo), etc, etc, y un largo etcétera.

La lucha popular fue su arma para desplazar del estado dominicano todo lo que oliera a patriotismo, nacionalismo, industria económica local y valores tradicionales basados en las enseñanzas de Ieoshua Ha Mashias (Jesucristo). Sustituyeron el patriotismo por revoluciones ideológicas, la juventud dominicana de ese entonces celebraba devotamente la efeméride del asalto al cuartel Moncada liderada por el rebelde cubano Fidel Alejandro Castro Ruz, en menoscabo de la gesta gloriosa de la independencia nacional dominicana comandada divinamente por el joven mesías Juan Pablo Duarte y Díez.

Fue así como nos fueron esclavizando ideológicamente, y de esas revueltas sociales, los antiguos “revolucionarios” comenzaron a proyectarse públicamente como bienhechores, dieron el salto a la política partidista, y se hicieron con el poder, alimentando falsas religiones, ideologías y las teorías económicas de los “chicago boys” de la Mafia Jázara del afamado judío de origen asquenazi Milton Friedman. Comenzaron a proclamar “Libertad”, “Igualdad” y “Fraternidad”, y han terminado como los peleles de una elite satanista que ahora se encamina al desierto (destierro) para pulgar todas sus maldades durante 40 años divinos.

El origen del mal de nuestro pueblo de La Dominicana data desde el mismísimo nacimiento de La Voz, la primera cubrió a la segunda, como el cascaron protegiendo al embrión, el cascaron se ha roto, la luz de la verdad nos ofrece cariñosamente un cálido beso y llenos de jubilo comenzamos a caminar la senda gloriosa del Dominus.

jpm-am