La miopía política de los peledeístas (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Monte Plata.

Es lamentable que la miopía política de los peledeístas no les permita ver con claridad meridiana la situación real que enfrentan ex funcionarios del pasado gobierno, familiares y allegados del ex presidente Danilo Medina involucrados en alegados actos de corrupción.

El accionar del ministerio público ha dado muestra de capacidad e imparcialidad en las investigaciones relacionadas con las acciones incorrectas en la administración de los fondos públicos de los imputados ex funcionarios, familiares y allegados del ex mandatario

Estas indagatorias han podido detectar la comisión de bochornosos actos de corrupción cometidos durante el pasado gobierno que lamentablemente quiérase o no responsabilizan al ex presidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por omisión.

Los peledeístas quieren ahora hacer un show mediático en los medios de comunicación alegando que existe la intención marcada del ministerio público de desacreditar e incriminar al ex mandatario a los hechos bochornosos que en contra del erario se produjeron durante su gobierno.

No señores, el ministerio público ha actuado con independencia meridiana en las indagatorias para establecer responsabilidades en las acciones incorrectas que se cometieron en los gobierno del ex presidente Danilo Medina y que representó la distracción de sumas millonarias del erario.

Lo aconsejable sería que esperen y vayan preparando sus abogados para que los defiendan en los tribunales de los bochornosos hechos delictivos que se les imputan de los cuales les será muy difícil que puedan liberarse por la contundencia de los mismos.

El PLD tiene por delante una tarea sumamente difícil y es la de convencer al pueblo de que sus miembros involucrados en acciones dolosas al erario son inocentes o no han cometido los hechos que se les imputan.

JPM