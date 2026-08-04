Condena de 30 años a hombre por matar esposos y herir a dos

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- El Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Santiago Rodríguez condenó a 30 años de reclusión a un hombre hallado culpable de matar a una pareja de esposos y causar heridas de gravedad a otras dos personas en el año 2022, en una demarcación de esa provincia.

Ministerio Público informó este lunes que el tribunal acogió el pedido de los fiscales, que solicitaron la pena máxima para Carlos Juan Rodríguez García por la muerte de los esposos Juan de los Santos Peralta Barrientos y Marielis Anabel Vargas Villalona, así como de causar heridas de gravedad a Erlin Alberto Gómez Rodríguez y Eduar de Jesús Espinal Fernández.

La sentencia, además, establece el pago de 18 millones de pesos a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos.

LOS HECHOS

De acuerdo al Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2022, aproximadamente a las 11:20 de la noche, en un centro de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la carretera de salida de San Ignacio de Sabaneta hacia Villa Los Almácigos, en la provincia de Santiago Rodríguez.

El expediente establece que el procesado abrió fuego contra las víctimas con un arma ilegal, tipo pistola Smith & Wesson, calibre 9mm.

El tiroteo causó el fallecimiento en el lugar de los esposos Peralta Barrientos y Vargas Villalona, mientras que Gómez Rodríguez y Espinal Fernández resultaron heridos.

El tribunal, compuesto por las juezas Dayanara Peralta (presidenta), Risel Peña Morel y Norma Zapata, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas, videos de cámaras de seguridad del establecimiento, actas de levantamiento de cadáveres y autopsias emitidas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), además de testimonios de varios testigos y de las víctimas presenciales, así como de oficiales actuantes.

«PRECEDENTE FIRME»

La procuradora de corte Sumaya Rodríguez, titular de la Fiscalía de Santiago Rodríguez, destacó que esta condena constituye un «precedente firme» contra la violencia y la criminalidad.

Rodríguez García deberá cumplir la condena de 30 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Hombres, en la provincia Santiago.EFE

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