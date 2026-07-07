La JCE beneficia más de mil personas cedulación San Juan

La jornada tuvo un servicio móvil especial para personas con limitaciones de salud o discapacidad.

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SAN JUAN.- La Junta Central Electoral (JCE) realizó una jornada especial de cedulación en el distrito municipal de Pedro Corto, en la que 1.152 personas fueron beneficiadas.

Esta actividad fue realizada durante las fiestas patronales de la localidad y forma parte del despliegue nacional que lleva a cabo la institución para entregar el nuevo documento de identidad y electoral a la ciudadanía.

En documento de prensa, la JCE dijo que la iniciativa contó con el respaldo de líderes religiosos, comunitarios y delegados de las distintas organizaciones políticas de la demarcación.

ACCESIBILIDAD MOVIL DE INCLUSIÓN

Señaló que dispuso un servicio de cedulación móvil especial para personas con limitaciones de salud o discapacidad que requirieron atención a domicilio y facilitó el traslado de ciudadanos desde las diferentes comunidades hasta el punto central del operativo.

Asimismo, reafirmó el compromiso del órgano electoral de descentralizar sus servicios y llevarlos directamente a las comunidades del interior del país.

MAS DE NUEVE MILLONES DE DOMINICANOS

Destacó que este operativo se desarrolla de cara a la renovación de la cédula de identidad y electoral y cédula de identidad a más de 9 millones de dominicanos y dominicanas, documento de identidad elaborado bajo estrictos parámetros internacionales de seguridad.

“Este no es solo un instrumento para actos civiles y el ejercicio del voto; es un documento que refuerza los símbolos patrios y nos invita a reconocer nuestra propia identidad como dominicanos”, afirmó.

an/am