La hipótesis de Miami: cuando la geopolítica habla en voz baja

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Las naciones no pierden primero su territorio; pierden su libertad de elegir. La dependencia económica comienza el día en que otros deciden cuáles aliados son permitidos y cuáles deben convertirse en enemigos. El lenguaje diplomático no acostumbra impartir órdenes; establece prioridades. No amenaza de manera abierta; envía señales que los interlocutores saben interpretar. En geopolítica, muchas veces el mensaje más importante no se escucha: se descifra.

Partiendo de esa premisa, cabe formular una hipótesis que merece ser analizada. Después del encuentro celebrado en Miami el 5 de noviembre de 2025, comenzó a observarse en la República Dominicana una sucesión de acontecimientos que afectaron principalmente a inversionistas y comerciantes de origen chino. Paralelamente, desde Washington se mantenía un discurso orientado a limitar la expansión estratégica de China en América Latina y el Caribe, posición que figuras como Marco Rubio habían sostenido desde años anteriores.

A partir de ese momento coincidieron varios hechos: actuaciones administrativas contra negocios vinculados a ciudadanos chinos, cuestionamientos públicos sobre presuntas irregularidades aduaneras, cambios en instituciones relacionadas con el comercio y la industria, así como revisiones de permisos previamente otorgados. Al mismo tiempo, algunos proyectos de inversión perdieron dinamismo, determinados inversionistas desistieron de continuar sus planes y el mercado de terrenos destinados al desarrollo industrial experimentó una desaceleración.

Cada uno de estos acontecimientos, observado de manera individual, puede tener una explicación propia. Sin embargo, cuando se analizan dentro del contexto de la creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, surge una interrogante legítima: ¿fueron únicamente decisiones internas o formaron parte de un proceso de alineamiento con nuevas prioridades geopolíticas?

No se trata de afirmar la existencia de una instrucción expresa ni de sostener que hubo una orden formal. La diplomacia moderna rara vez funciona de esa manera. Las grandes potencias transmiten sus expectativas mediante señales políticas, incentivos económicos y definiciones estratégicas que sus aliados comprenden sin necesidad de comunicados explícitos.

La política internacional contemporánea ha convertido los instrumentos económicos en herramientas de influencia. Los aranceles, las restricciones comerciales y las condiciones para la inversión pueden transformarse en mecanismos de presión para premiar determinadas conductas o elevar el costo de decisiones consideradas inconvenientes.

Por ello, la llamada «hipótesis de Miami» no pretende ofrecer una verdad definitiva, sino abrir una línea de análisis. Si esta sucesión de acontecimientos fue producto de simples coincidencias, el tiempo y la evidencia lo demostrarán. Pero si formó parte de un proceso de reacomodo geopolítico en el Caribe, la historia terminará revelando que las decisiones más importantes nunca fueron pronunciadas en público: fueron comprendidas por quienes debían comprenderlas.

La historia demuestra que ninguna nación alcanza el desarrollo industrial aceptando que otros definan con quién puede comerciar, invertir o desarrollar tecnología. La soberanía económica comienza cuando un país conserva la libertad de escoger sus socios conforme a sus propios intereses nacionales.

Si la República Dominicana renuncia, por presiones externas o por exceso de alineamiento, a aprovechar las oportunidades de inversión, tecnología y capacidad industrial que ofrecen distintas potencias, corre el riesgo de hipotecar su futuro productivo. En un mundo multipolar, el desarrollo no consiste en cerrar puertas, sino en abrirlas con inteligencia, diversificando alianzas sin comprometer la independencia nacional.

Los imperios pasan; los intereses nacionales permanecen. Los gobiernos cambian; las oportunidades perdidas difícilmente regresan. Porque una nación que permite que otros diseñen su estrategia económica corre el riesgo de dejar de ser protagonista de su propio desarrollo para convertirse en espectadora del progreso ajeno.

La verdadera independencia del siglo XXI no se medirá únicamente por la defensa del territorio, sino por la capacidad de una nación para decidir libremente con quién construye su futuro y con quién comparte su destino.

jpm-am