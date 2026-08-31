La economía sigue creciendo (OPINION)

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Es increíble pero cierto, que a pesar de las turbulencias o incertidumbres económicas y financieras globales, la economía dominicana continúa viento en popa.

Conforme informes del Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Banco Central de la República Dominicana (BCRD), coinciden en que República Dominicana seguirá creciendo por encima del promedio regional, aunque recortaron sus proyecciones vs inicio de año por el contexto global.

El Banco Mundial proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año 2026 de 3.6% y prevé para el año 2027 un 4.4%. El Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento de 3.7% a un 4.0% al igual que la CEPAL, mientras el Banco Central de la República Dominicana reporta que la economía dominicana crecerá en el año 2026, 3.7% a 4.0%.

Esto así, aunque el crecimiento promedio acumulado de enero a julio del presente año experimentó un crecimiento de 4.5% liderado por los sectores construcción, zonas francas y manufactura local y la interanual de 4.6% de julio 2025 a julio 2026.

Estos porcentajes han sido ajustados a la baja o a la alta, según el comportamiento de las tensiones geopolíticas, financiamiento más caro y altos precios de la energía.

Ahora bien, ¿por qué la República Dominicana lideraría la región en cuanto a crecimiento? Porque el Turismo sigue siendo uno de los pilares, zonas francas y exportaciones, que impulsan la diversificación hacia dispositivos médicos, textiles, tabaco.

El país ha ganado terreno por el nearshoring de empresas que salen del Asia e inversión extranjera directa (IED) que presenta flujos positivos de ingresos constantes hacia los sectores del turismo, energía renovable, zonas francas y telecomunicaciones, que financian el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos.

También porque la demanda interna ha sido favorecida por la inversión pública en infraestructura, obras del gobierno y proyectos privados y debido a las acertadas medidas monetarias tomadas por el Banco Central de la República Dominicana.

Sin contar a Guyana por el petróleo +19%, la República Dominicana sería el país de mayor crecimiento en Latinoamérica y el Caribe, superando a Panamá 4.1%, Argentina 4% y Paraguay 3.9%.

Otros datos importantes que informan los organismos internacionales a favor de la República Dominicana son: la inflación se mantendría cerca de la meta del Banco Central de la República Dominicana de 4% +- 1 punto. El FMI proyectó 3.7%.

Déficit en cuenta corriente, caería a 2.5% del PIB y sería financiada en un 100% con fondos de la Inversión extranjera directa (IED).

Riesgos, incertidumbre global, costos de financiamientos altos, débil demanda externa y tensiones geopolíticas afectan la inversión privada.

El Banco Mundial recomienda crear más empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad.

Entre los retos que ha de enfrentar la nación dominicana se encuentran: las tensiones geopolíticas, financiamiento caro, energía cara, todo lo cual representa menos inversión privada.

En realidad la República Dominicana crecerá entre un 4% a un 4.5% ganándole a toda la región. El crecimiento de este año 2026 viene desde afuera hacia adentro: turismo, zonas francas, inversión extranjera directa. Para el 2027 el Banco Mundial ve un rebote de 4.4% a 5%, cuando la demanda interna se active más.

El turismo, motor número 1 del crecimiento económico de la nación dominicana, presentó en el primer trimestre (Q1) 2026, ingresos por US$3,909.7 millones equivalente a un aumento de un 20.2% respecto a igual periodo del año 2025, en términos absolutos US$656 millones.

Se proyecta que cierre el año 2026 con US$12,500 millones en ingresos.

En el primer trimestre (Q1) año 2026, los visitantes alcanzaron más de 3,350,000. Entre enero y junio 2026, los visitantes alcanzaron los 6,616,671 equivalente a un 7.7% vs 2025. Solo en julio de 2026 los turistas llegaron a 921,682 equivalente a un 6.7% interanual.

El sector más dinámico de la economía dominicana presenta crecimiento en hoteles, bares y restaurantes de un 5.6% interanual en julio, en mayo 6.2%, la inversión extranjera directa llegó a 20.1% del total de la IED, entre enero a junio 2026

En cuanto al sector zona franca las exportaciones del primer trimestre 2026, rondaron los US$2,078.4 millones, en julio alcanzaron un 5.5% interanual, impulsado por calzados, productos eléctricos y tabaco. La inversión extranjera directa en ese sector fue de un 6.6% del total.

Riesgo

El riesgo más sobresaliente lo representa el 12.5% de aranceles impuestos por EE.UU. a República Dominicana, el cual podría tener un impacto negativo sobre las exportaciones de zonas francas.

Estos dos sectores: turismo y zonas francas explican porque la República Dominicana sigue liderando el crecimiento económico de la región, pese a la inestabilidad global, lo que quiere decir que las situaciones negativas mundiales no siempre afectan a todos los países por igual, ya que cuando unos se perjudican otros se benefician.

Otros sectores económicos, no menos importantes, que empujan la economía dominicana se encuentran: la construcción empujada por la inversión pública, la minería, debido a las exportaciones de oro y plata, por los créditos al sector privado con tasa de un 8% y la agropecuaria por el apoyo decidido del gobierno central.

Las perspectivas de crecimientos para el año 2027, conforme el Banco Mundial, es de un 4.4% e incluso hasta un 5% impulsado por la demanda interna más dinámica.

Todo lo anterior enmarcado dentro de un excelente clima jurídico y de inversión, paz social y política, amplia democracia, enfoque en el desarrollo nacional, honestidad, estabilidad cambiaria, bajos riesgos, integridad, compromiso, transparencia y laboriosidad, cualidades que caracterizan al actual gobierno que preside el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Un gobierno resiliente.

Qué más se puede pedir a una administración gubernamental que se desenvuelve en un entorno inestable, lleno de incertidumbre, turbulencias y amenazas constantes?

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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