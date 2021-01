La cuantiosa nómina de la Embajada de RD en Washington

Por eso, quien conduce las relaciones diplomáticas con otros países y organismos, así como negociar, firmar tratados y designar al Canciller, a sus Embajadores y Misiones Permanentes, es el mandatario.

Según la Resolución 02-2019 del Manual de Organización y Funciones de las Misiones en el Exterior:

El Embajador aparte de aplicar la política exterior del presidente, tiene la función de enlace entre el presidente con otros jefes de estados y de su Canciller con otros Ministros de Relaciones Exteriores.

En el organigrama, según la función jerárquica, está el Presidente, el Canciller, el Embajador y los Jefes de Misiones, el Ministro Consejero, el Consejero, Primer Secretario, Agregado Militar y Auxiliar.

En la Embajada de RD en EU hay 23 empleados para diciembre del 2020: 10 Consejeros, 5 Ministros Consejeros, 3 Primer Secretario, 1 Agregado Militar, 2 Auxiliares, 1 Vicecónsul y el Embajador.

De esta nómina, 19 funcionarios tienen un salario y gastos de representación fijos y 4 de ellos, el Primer Secretario, el Vicecónsul, el Auxiliar y el Agregado Militar, solo reciben sus salarios de US 3 mil, US 1,750, US 920, y US 1,200

El Ministro Consejero ocupa el puesto inmediatamente después que el Embajador o Jefe de Misión y su principal función es la de encargado de negocios de la Embajada o Misión Diplomática.

El Consejero está en un puesto por debajo del Ministro Consejero pero por encima del Agregado, el Auxiliar, el Secretario y el Vicecónsul. El Consejero tiene la categoría de Cónsul en una Embajada.

Aunque el gobierno revisa el ascenso como empleada de carrera de la Embajadora en EU Angie Shakira Martínez Tejera ejecutadas por las pasadas autoridades, aún es funcionaria, y gana 9 mil dólares mensuales.

ASOMBRESE

Sin embargo, hay 5 Ministros Consejeros que ganan US 4 mil, 8 Consejeros que ganan US3,200.00, 1 que gana US$ 4,400.00 y otro de nombre Felipe José Pedro Pablo Herrera que gana US$9,633.00

Este consejero gana más que el presidente Luis Abinader, que el Canciller y que la Embajadora Alterna. Devenga 2 veces más que sus compañeros Consejeros y que el Ministro Consejero, 3 veces más que el Primer Secretario y 7 veces más que el Auxiliar, el Agregado Militar y el Vicecónsul.

Es la Cancillería que le envía a la Embajada una suma fija de US 36,258 mensual o de US 435,096 anual para cubrir los gastos corrientes que para el año 2020 fueron de US 224,830 y también paga la nómina de US 81,823 mensual que representa más de US 981,876 anual.

A pesar de la pandemia y la baja de los ingresos, según la nómina del 2020, no hay recortes de su presupuesto. La Embajada de RD en EU sigue recibiendo más de 1 millón 416 mil dólares para sus gastos.

Lo que sí se redujo fue el gasto de nómina de Consulados, Embajadas, Misiones y Oficinas pues en Noviembre 2019 gastaron US 3,991,415 y para Noviembre 2020 han gastado US 2,266,0044. Aunque puede ser una reducción debido a la falta de nombramientos pendientes.

juanmojica1556@gmail.com

JPM