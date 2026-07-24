Irán atacó con drones bases de EE.UU. en Jordania y Bahréin

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TEHERÁN.- Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este viernes que atacaron con drones bases del Ejército estadounidense en Jordania y Bahréin, en represalia por la que se ha convertido ya en la decimotercera noche consecutiva de bombardeos contra suelo iraní.

«Esta mañana, drones kamikaze ‘Arash’ atacaron tanques de combustible, grandes almacenes, silos y barracones situados en bases pertenecientes a las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Isa, en Bahréin», explicó la oficina de relaciones públicas del Ejército en un comunicado recogido por la televisión estatal iraní.

Como parte de la operación, un hangar de la base de Al Azraq, en Jordania, también fue objetivo de ataques. «Allí se escondían mercenarios del Ejército estadounidense», recoge el comunicado, que advierte que «cualquier acción que atente contra los intereses legítimos y legales de la nación y el sistema sagrado de la República Islámica de Irán perjudicará la seguridad y los intereses económicos de otros países de la región».

REACCIONES DE JORDANIA Y BAHRÉIN

En un comunicado recogido por la agencia oficial jordana, Petra, el Ejército jordano informó de que «los sistemas de defensa aérea y aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana interceptaron y derribaron siete misiles y seis drones lanzados desde Irán hacia el Reino». La intercepción «no causó víctimas ni daños materiales».

Por su parte, las autoridades de Bahréin confirmaron la activación de sistemas de alerta en todo el país. «Los ciudadanos y residentes deben mantener la calma y desplazarse hasta el lugar más seguro que encuentren cerca», indicó el Ministerio del Interior en redes sociales.