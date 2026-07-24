Irán atacó con drones bases de EE.UU. en Jordania y Bahréin

TEHERÁN.- Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este viernes que atacaron con drones bases del Ejército estadounidense en Jordania y Bahréin, en represalia por la que se ha convertido ya en la decimotercera noche consecutiva de bombardeos contra suelo iraní.
«Esta mañana, drones kamikaze ‘Arash’ atacaron tanques de combustible, grandes almacenes, silos y barracones situados en bases pertenecientes a las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Isa, en Bahréin», explicó la oficina de relaciones públicas del Ejército en un comunicado recogido por la televisión estatal iraní.
Como parte de la operación, un hangar de la base de Al Azraq, en Jordania, también fue objetivo de ataques. «Allí se escondían mercenarios del Ejército estadounidense», recoge el comunicado, que advierte que «cualquier acción que atente contra los intereses legítimos y legales de la nación y el sistema sagrado de la República Islámica de Irán perjudicará la seguridad y los intereses económicos de otros países de la región».
REACCIONES DE JORDANIA Y BAHRÉIN
En un comunicado recogido por la agencia oficial jordana, Petra, el Ejército jordano informó de que «los sistemas de defensa aérea y aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana interceptaron y derribaron siete misiles y seis drones lanzados desde Irán hacia el Reino». La intercepción «no causó víctimas ni daños materiales».
Por su parte, las autoridades de Bahréin confirmaron la activación de sistemas de alerta en todo el país. «Los ciudadanos y residentes deben mantener la calma y desplazarse hasta el lugar más seguro que encuentren cerca», indicó el Ministerio del Interior en redes sociales.
y como van atacar… donde, supuestamente… según los enagenados… esclavos, viviendo en… democracia… ya no había nada!… o sea, están… gastando recursos… sin ningún sentido… sin saber, si… en el transcurso… del camino… lo vayan a… necesitar para… seguir como… pajas pa’ la garza…
Pero… y todavía está viva la Fuerza Armada de Irán?
ENIGMA
1 dia hace
PERO NO PUEDE SER ES IMPOSIBLE SEGÚN EL COMUNISTA IRAN HABIA GANADO Y SUS TANQUES IBAN POR WASHINGTON, YA EEUU HABÍA QUITADO LAS SANCIONES Y LES ESTABA PAGANDO MILES DE MILLONES DE DÓLARES A LOS QUE LO AYANTARON AL COMUNISTA LOS AYANTATOLAS VIENEN A PREGUNTARTE DONDE ES QUE FUE QUE VISTE ESA INFORMACIÓN PARA ELLOS IR A BUSCAR LOS CHELITOS JAJAJAJA JAJAJAJA COMUNISTA BÚSCALE SU DINERO A LOS AYATOLAS CORRE JAJAJAJA
Noooooo, son los tanques de Estados Unidos e Israel los que están entrando a Teherán.
Carajo, lo olvidé. Este 28 de Julio cumplen 5 meses y aún solo han podido decir que borrarán una civilización del planeta.
Aquí solo los comunistas gozamos. Solo les queda tirar la bombita nuclear, y dejar las amenazas pendejas. Mientras tanto, Irán le sigue bajando los humos.