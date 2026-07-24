Abinader llama a consultas a la Embajadora de RD en Nicaragua

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Santo Domingo, 24 jul .- El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó este jueves que República Dominicana se mantendrá «luchando» en defensa de la democracia.

«República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes», dijo el gobernante en su cuenta de X.

La postura de Abinader se produce después de que Nicaragua rechazara la condena del Gobierno dominicano a recientes declaraciones de Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».

LO DICHO POR LA CANCILLERÍA DOMINICANA

«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado publicado el miércoles.

ABINADER LLAMA A CONSULTAS A EMBAJADORA NICARAGUA

Este jueves, la Cancillería dominicana dijo en su cuenta de X que Abinader ordenó llamar a consultas a la embajadora del país en Managua, Acsamary Guzmán Nina, «ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano».

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano indicó que reafirma su posición de que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla».

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