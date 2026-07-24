Abinader llama a consultas a la Embajadora de RD en Nicaragua

Santo Domingo, 24 jul .- El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó este jueves que República Dominicana se mantendrá «luchando» en defensa de la democracia.
«República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes», dijo el gobernante en su cuenta de X.
La postura de Abinader se produce después de que Nicaragua rechazara la condena del Gobierno dominicano a recientes declaraciones de Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
LO DICHO POR LA CANCILLERÍA DOMINICANA
«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado publicado el miércoles.
ABINADER LLAMA A CONSULTAS A EMBAJADORA NICARAGUA
Este jueves, la Cancillería dominicana dijo en su cuenta de X que Abinader ordenó llamar a consultas a la embajadora del país en Managua, Acsamary Guzmán Nina, «ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano».
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano indicó que reafirma su posición de que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla».
rsl/rao/rrt
Que siga este hijo de p….. Jodiendo y lambiendole ha los gringo mira ahora como premios un arancel de 12.5
Pero no es solo para rep dom,y no son 12.5 y el uno por ciento a las remesas, nadie ha dicho nada de la 56 mil visas de residencia que usa le otorgó a rep dom,
Buenas dias,, señor presidente,, otros tollo presidente,, usted es de tollo en tollo,, AHORRA ES DiPLOMATICO,, presidente,, presidente,, ese es un problema de los NICARACUENSE,, que triste realidad es la suya,, sea un pais diriqidos y qobernado por ÑAME…
****s las dictaduras y malditos aquellos que las apoyan donde quiera que sea.
A ese farsante de Daniel Ortega hay que sacarlo del poder, los nicaragüenses deben ponerse los pantalones, ese señor quiere hacer lo mismo que se ha hecho en cuba. Trump libera ese pueblo de ese maldito.
Y a este pendejo k le importa lo k Pase en otros paises o sera k se esta enfermando de la mente
Seguro que usted es de los que escucha al vecino darle una paliza diaria a su esposa y lo unico que usted se atreve a decir es «nadie debe de meterse el lio entre un hombre y su esposa.» Bien por Abinader por hacer iniciar esa medida diplomatica y materia fecal para usted por solo pensar que es aceptable lo que la rata de Daniel Ortega y su esposa estan haciendo en Nicaragua.
Pero sera que luis abinader tienes dos caras !
Y sus ley Mordasa!
Que las creo sus senators y diputado quien las va a firma el!
Estos dictadores llegan al poder como profetas alsando la bandera revolucionaria, prometiendo igualdad y justicia, una vez en el poder, se convierten tàn o per dictadores que los desplasados.