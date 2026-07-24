Inician próxima semana el remozamiento del hospital Salvador B. Gautier

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SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) iniciará la próxima semana la primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier.

El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, informó que una vez consensuado el plan de movilización del área de Emergencia y completada la reubicación de los servicios que actualmente operan en ese espacio, comenzarán los trabajos correspondientes a esta primera fase, garantizando la continuidad de la atención a los usuarios.

La intervención contempla la ampliación del área de Emergencia, así como el remozamiento de áreas de consulta, hospitalización, internamiento y cirugía, obras que serán ejecutadas por etapas para evitar la interrupción de los servicios asistenciales.

Landrón reiteró que el Hospital Salvador B. Gautier es un centro de referencia nacional y uno de los principales escenarios para la formación de médicos especialistas del país, por lo que su modernización representa una prioridad para el fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud.

JPM