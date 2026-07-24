Diez muertos y cien heridos en ataque ruso contra evento Kiev

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KIEV.- El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, confirmó este viernes la muerte de una decena de personas y cerca de cien heridos por un ataque ruso sobre, según otras fuentes, un evento en el que participaban representantes de la industria armamentística ucraniana en Kiev.

«Rusia ha lanzado nuevamente un ataque con misiles contra la región de Kiev. Diez personas murieron y cerca de cien resultaron heridas de diversa gravedad», comunicó Kravchenko en redes sociales, adelantando que se investigará la celebración del evento.

«La investigación determinará quién tomó la decisión de celebrar el evento, quién acordó el lugar, la hora y el formato del mismo, qué medidas de seguridad se implementaron y si se evaluaron adecuadamente los riesgos en condiciones de ley marcial», explicó.

«La guerra no exime de responsabilidad por las decisiones de gestión. Por el contrario, exige la máxima profesionalidad, cautela y atención en cada paso», apuntó el fiscal.

ADVERTENCIAS SOBRE EVENTOS PÚBLICOS

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, recordó que este tipo de eventos públicos y grandes concentraciones «están prohibidas desde hace tiempo» por seguridad y «todos los civiles deben tenerlo presente».

«El país está en guerra y estos requisitos deben cumplirse en todo momento, de día o de noche, y los eventos deben planificarse de acuerdo con las normas de seguridad», remarcó.

El gobernador de la región de Kiev, Ruslan Oliinik, detalló que el ataque ocurrió en el distrito de Bucha, en un campo de entrenamiento de tiro privado, mientras el Consejo Ucraniano de Fabricantes de Armas confirmó la presencia de «representantes de la industria de defensa».

«La información sobre el lugar exacto donde se encontraban los participantes no se había difundido públicamente», informó la organización, que precisó que no fueron organizadores, aunque están «en contacto con sus colegas y prestando el apoyo necesario».

VERSIÓN DE MOSCÚ

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que el ataque fue dirigido hacia instalaciones a las afueras de Kiev donde se realizaban demostraciones de drones usados por fuerzas ucranianas.

Destacó que el lugar estaba repleto de «importantes desarrolladores y fabricantes de vehículos aéreos no tripulados, representantes del comando de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas ucranianas y agencias de inteligencia ucranianas que planificaban y ejecutaban directamente ataques en territorio ruso».

ASESOR DE ZELENSKI ALERTÓ DEL RIESGO

Serhi Beskrestnov, asesor del presidente Volodímir Zelenski en guerra electrónica y asiduo a estos actos, escribió en redes que «se celebran decenas, si no cientos, de eventos de este tipo» y que no acudió por los «riesgos» que entrañaba este en concreto.

Explicó que decidió no asistir por la falta de refugio en las instalaciones, que además estaban en zona dentro del alcance de misiles balísticos, que fue anunciado por internet «con demasiada antelación» y estaba prevista «una enorme cantidad de participantes».

BALANCE AMPLIADO Y ATAQUES EN DONBÁS

El presidente Zelenski confirmó este viernes once muertos y «docenas» de heridos por ataques sobre Kiev y Sloviansk. Denunció «brutales ataques» sobre población civil, horas después de celebrar un bombardeo sobre instalaciones militares rusas en Kirov que dejó seis muertos y treinta heridos.

«Rusia ha abandonado hace tiempo cualquier consideración por las normas internacionales y por los valores humanos», advirtió, insistiendo en la necesidad de que sus socios sigan suministrando sistemas Patriot. «Son la prioridad número uno», dijo, un día después de anunciar un acuerdo con la contratista estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, confirmó cinco muertos en Sloviansk. «Esta mañana, los rusos lanzaron dos bombas aéreas sobre la ciudad», comunicó, informando también de daños en el consulado de Letonia y decenas de heridos en Druzhkivka, Mikoláivka y Kramatorsk.