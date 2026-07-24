El dólar bajó 11 cts. y euro 18; eran vendidos $58.52 y $69.19

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó once centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$58.52.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$57.99

Venta: RD$58.52

EL EURO

El euro subió 18 centavos; era vendido a RD$69.19 y comprado a RD$65.39.

PETROLEO

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) ronda entre los 82,49 y 92,14 dólares estadounidenses, dependiendo de la sesión y el contrato de futuros en el mercado de materias primas.