La coincidencia entre Danilo y Leonel: ¿estrategia o casualidad?

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Para mucha gente pasó desapercibido, pero para quienes observan los asuntos políticos desde las graderías llamó la atención que el pasado fin de semana los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández coincidieran al hacer planteamientos sobre la realidad nacional, fundamentalmente sobre los temas eléctrico y del alto costo de la vida.

En un acto el sábado en la localidad de Pedro Brand en el que fueron juramentados nuevos miembros del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel tiró la primera piedra al opinar que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha logrado mantener el suministro de energía eléctrica las 24 horas y que la población está cansada de los apagones, el aumento de la tarifa eléctrica y las promesas incumplidas. Dijo que además hay deterioro del poder adquisitivo, el costo de la canasta básica y la inseguridad ciudadana.

Al día siguiente, en el municipio de Duvergé, en el suroeste del país. Danilo hizo declaraciones parecidas al señalar que el PRM !le está saliendo caro al pueblo dominicano” pues, a su juicio, ha provocado aumentos de las pérdidas eléctricas, el pago de intereses de la deuda, la nómina pública y el gasto en pensiones. Atribuyó las dificultades del sector eléctrico a lo que calificó como «ineficiencia, abandono y falta de inversiones durante el primer período de la actual administración».

Las preguntas que se hacen algunos observadores es: ¿tienen ambos exmandatarios una apreciación coincidente sobre la realidad nacional?. ¿se trata de una estrategia política recién concebida? o… ¿estamos viviendo el preludio de un entendimiento entre estas dos fuerzas opositoras?.

Las respuestas a estas interrogantes las tiene el tiempo por venir.

sp-am