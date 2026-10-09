La Cancha y Don Bosco ganan en Baloncesto Superior de Moca

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MOCA.- Los clubes La Cancha y Don Bosco comenzaron con triunfos la XXXII edición del Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La Cancha venció 92-90 al José Horacio Rodríguez en un emocionante encuentro que se decidió en los segundos finales. Dominic Rosario encabezó la ofensiva ganadora con 25 puntos, seguido por Jonatan Bello, con 23, y Andy Pérez, con 14.

Por el José Horacio Rodríguez, Willy Pérez anotó 22 puntos, Darious Monten consiguió 19, mientras Darling Martínez y Manuel Mateo aportaron 10 cada uno.

DON BOSCO DERROTA A LOS CAMPEONES

En el segundo partido de la jornada, Don Bosco sorprendió al campeón San Sebastián al imponerse 80-67, apoyado en una ofensiva de 21 puntos durante el último cuarto, en el polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte.

El refuerzo Troy Cracknell lideró a los ganadores con 35 puntos, incluidos seis triples. Darwin Rosario aportó 16 tantos y Elizaul Muñoz terminó con 10.

Por San Sebastián, Isaiah Austin registró 17 puntos y 18 rebotes, Nargenis Ulloa también anotó 17 y Kevin Núñez sumó 11.

La jornada inaugural contó con una amplia asistencia de público, favorecida por Industrias Macier, empresa que adquirió las boletas de los laterales y las distribuyó gratuitamente entre los aficionados.

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