La Biggie celebra sus raíces en la Parada Dominicana del Bronx

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NUEVA YORK.– La rapera dominico-estadounidense La Biggie, conocida también como “The Big Dominican”, participó el domingo en la tradicional Parada Dominicana del Bronx, donde recibió una calurosa acogida de cientos de asistentes que celebraban una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la diáspora quisqueyana en Estados Unidos.

Entre saludos, fotografías y muestras de afecto, la artista recorrió el desfile acompañada del entusiasmo del público, que respondió con aplausos y vítores a una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del hip hop y la música urbana.

La presencia de La Biggie en la celebración coincide con un momento clave de su carrera. Apenas días antes, la intérprete protagonizó una destacada presentación en el Summer Jam de HOT 97, considerado uno de los escenarios más influyentes del género urbano en Estados Unidos.

CONSOLIDA SU ASCENSO EN LA ESCENA URBANA

Su actuación reafirmó el crecimiento que ha experimentado en los últimos años y su capacidad para conectar con audiencias cada vez más amplias, consolidando su nombre dentro de la industria musical.

Nacida en Estados Unidos y profundamente identificada con sus raíces dominicanas, La Biggie ha hecho de esa herencia cultural una pieza central de su propuesta artística, llevando con orgullo la identidad dominicana a cada escenario en el que se presenta.

Tras el éxito de temas como “Teteo” y otros importantes hitos recientes, la artista continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad dominicana, que volvió a expresarle su respaldo en una jornada marcada por la música, la cultura y el orgullo nacional.

an/am