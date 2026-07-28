Alana Chalas deslumbra en la preliminar de Miss RD Universo

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SANTO DOMINGO.– La representante de San José de Ocoa, Alana Chalas Perdomo, brilló durante la noche preliminar del Miss República Dominicana Universo 2026 al lucir «Llama Escarlata», una creación de alta costura del diseñador dominicano Eduardo Rojas, presentada en el Centro de Convenciones de Sambil.

Con una pasarela elegante, segura y de gran presencia escénica, la candidata proyectó fuerza, sofisticación y confianza, cualidades que quedaron reflejadas en cada detalle del vestido, concebido para resaltar la personalidad de una mujer decidida.

DISEÑO INSPIRADO EN EL FUEGO

Inspirado en la intensidad y el movimiento de las llamas, «Llama Escarlata» presenta una silueta sirena, una cola estructurada y un elaborado trabajo artesanal con transparencias estratégicas.

La pieza incorpora un bordado integral con cristales Swarovski, rhinestones, mostacillas y canutillos rojos, mientras que los hombros destacan por aplicaciones tridimensionales con flecos de cristal que aportan dinamismo y dramatismo.

El diseño fue confeccionado con tul ilusión rojo, organza estructurada y forro nude elástico, combinando técnicas tradicionales de alta costura con una propuesta contemporánea de gran impacto visual.

RUMBO A LA GRAN FINAL

Para Alana Chalas, esta presentación representó uno de los momentos más importantes de su participación en el certamen, al permitirle exhibir no solo su elegancia y desenvolvimiento, sino también el talento de la moda dominicana.

La creación de Eduardo Rojas fue concebida para transmitir poder, pasión y elegancia, convirtiéndose en el complemento ideal para la representante de San José de Ocoa.

Tras su destacada actuación en la fase preliminar, Alana se prepara para la gran final del Miss República Dominicana Universo 2026, que se celebrará el 30 de julio en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde competirá por la corona nacional y el derecho de representar al país en el certamen internacional.

an/am