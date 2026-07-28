La arquitectura de la república (IV)

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Toda civilización desarrolla dos capacidades. La primera consiste en resolver problemas. La segunda, mucho más difícil, consiste en descubrirlos antes de que se conviertan en una amenaza. La historia demuestra que las sociedades más estables no fueron necesariamente las que enfrentaron menos crisis, sino aquellas que aprendieron a reconocerlas cuando todavía era posible corregir su rumbo.

Con frecuencia atribuimos la prosperidad de las naciones a la inteligencia de sus gobernantes, a la abundancia de sus recursos naturales o al éxito de determinadas políticas públicas. Sin embargo, cuando se observa la evolución de las democracias más sólidas durante largos períodos emerge otra explicación, menos visible y probablemente más decisiva: las sociedades duraderas construyen instituciones capaces de producir conocimiento confiable sobre sí mismas.

Antes de decidir, aprenden a observar. Antes de reformar, comprenden. Antes de reaccionar, interpretan.

Esa es la verdadera inteligencia de una República. No consiste en resolver todas las crisis, sino en reconocer con suficiente anticipación los procesos que terminan produciéndolas.

El debate público suele comenzar exactamente donde debería terminar. Discutimos elecciones, reformas, conflictos, escándalos o crisis económicas como si cada episodio existiera de manera independiente. Sin embargo, las grandes transformaciones históricas casi nunca nacen de un acontecimiento aislado. Son el desenlace visible de procesos silenciosos que, durante años, modifican el funcionamiento de las instituciones sin atraer suficiente atención.

Las crisis no aparecen. Se construyen. Y precisamente por eso también pueden detectarse antes de manifestarse plenamente.

La pregunta decisiva, entonces, no es por qué una República entra en crisis. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo conoce una República el estado real de su propia salud institucional?

Pocas cuestiones resultan más importantes para el futuro de una democracia.

Ningún piloto esperaría el fallo de los motores para revisar los instrumentos de vuelo. Ningún ingeniero inspeccionaría un puente únicamente después de que apareciera una grieta estructural. Ninguna empresa seria descubre su situación financiera cuando ya ha quebrado. Sin embargo, las sociedades suelen evaluar sus instituciones exactamente de esa manera. Esperan el escándalo para hablar de corrupción, el deterioro de la justicia para discutir la independencia judicial o la pérdida de confianza para preguntarse por la legitimidad democrática. Cuando finalmente comienza el debate, una parte importante del daño ya se ha acumulado.

No porque faltaran señales. Si no porque faltó el hábito de interpretarlas.

Esa constituye una de las contribuciones más profundas que la medicina ha hecho al conocimiento humano. Durante siglos, los médicos podían describir enfermedades avanzadas, pero apenas contaban con herramientas para reconocerlas cuando todavía comenzaban. El gran salto científico no consistió únicamente en descubrir mejores tratamientos, sino en desarrollar un método capaz de identificar manifestaciones tempranas antes de que el daño fuera irreversible.

Ese método recibió un nombre sencillo: semiología.

Su misión nunca fue curar. Ni siquiera explicar completamente una enfermedad. Su propósito era anterior: aprender a observar; distinguir entre lo accesorio y lo esencial; reconocer el significado de pequeños cambios que, considerados aisladamente, parecían irrelevantes, pero que, integrados dentro de un mismo patrón, revelaban el inicio de un proceso patológico.

Toda disciplina madura desarrolla un método semejante. La ingeniería inspecciona. La aviación monitoriza. La epidemiología vigila. La economía mide. Solo la política continúa creyendo, con demasiada frecuencia, que puede comprender una República exclusivamente mediante el enfrentamiento ideológico.

Ese no es, ante todo, un error político. Es un error metodológico.

Porque las instituciones también producen información. Hablan constantemente. No mediante discursos, sino mediante comportamientos.

Las instituciones hablan mediante patrones. Una disminución persistente de la confianza pública. Procesos judiciales cada vez más lentos. Normas que comienzan a aplicarse de manera desigual. Órganos de control cuya eficacia disminuye. Un servicio civil que pierde continuidad. Una burocracia que deja de aprender de sus propios errores. Ninguno de estos fenómenos demuestra, por sí solo, que una República esté enfermando. Pero ninguno debería considerarse irrelevante.

Las sociedades maduras saben que los acontecimientos rara vez explican una transformación histórica. Son los patrones los que anuncian el cambio. Y una República inteligente aprende a observar patrones antes que episodios.

Aquí reside la diferencia entre administrar un Estado y construir una República. Administrar consiste en responder. Construir instituciones consiste en aprender.

Responder resuelve el problema inmediato. Aprender reduce la probabilidad de que el problema vuelva a repetirse. Por eso las democracias más sólidas no se distinguen porque nunca atraviesen crisis, sino porque convierten cada crisis en conocimiento para fortalecer sus instituciones.

La verdadera fortaleza institucional no consiste en resistir indefinidamente los errores humanos. Eso sería imposible. Consiste en detectarlos antes de que se transformen en fallas sistémicas. Esa es la lógica profunda de toda institución duradera: no eliminar el error, sino impedir que se normalice.

Cuando una República pierde esa capacidad, entra en una fase mucho más peligrosa que la simple ineficiencia. Pierde la capacidad de conocerse.

Y una sociedad que deja de conocerse termina gobernándose mediante percepciones, emociones o intereses inmediatos. Sustituye la evidencia por la intuición, el diagnóstico por la improvisación y el conocimiento por el azar político.

Toda decadencia institucional comienza mucho antes de que el ciudadano pueda verla. Empieza cuando el Estado deja de producir información confiable sobre su propio funcionamiento; cuando deja de medir con rigor, de evaluarse con honestidad y de corregirse con disciplina.

En ese instante, la República rompe el espejo con el que podía observarse. Y ninguna sociedad puede corregir aquello que ya no es capaz de reconocer.

Quizá por eso las grandes Repúblicas nunca entendieron la observación como un ejercicio burocrático. La entendieron como un acto de supervivencia. Comprendieron que la libertad no depende únicamente del derecho a elegir gobernantes. Depende también de la capacidad colectiva para conocer, con honestidad y precisión, el estado real de las instituciones que sostienen esa libertad.

Una democracia que deja de observarse termina creyendo cualquier relato sobre sí misma. Y cuando los relatos sustituyen a la evidencia, las reformas dejan de construirse sobre la realidad para edificarse sobre ilusiones.

Las naciones no fracasan porque cometan errores. Fracasan porque dejan de reconocerlos.

Las crisis no destruyen primero a las Repúblicas. Primero destruyen su capacidad de comprender lo que les está ocurriendo.

Y una República que pierde el conocimiento de sí misma comienza a perder, mucho antes de advertirlo, la libertad de construir su propio futuro.

En el próximo capítulo exploraremos cómo una democracia puede convertir esa capacidad de observarse en un método permanente de gobierno. Porque ninguna República puede aspirar a fortalecer sus instituciones mientras no aprenda, primero, a medirlas con el mismo rigor con que una ciencia examina su objeto de estudio. Solo las sociedades que desarrollan esa disciplina consiguen transformar la experiencia en aprendizaje, el aprendizaje en instituciones y las instituciones en libertad duradera.

jpm-am