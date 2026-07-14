Este fin de semana la denominada "Llama de los Valores" realizó una parada en el municipio de Santo Domingo Norte

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Santo Domingo, 14 jul.- La antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe continuará esta semana su recorrido por municipios del Gran Santo Domingo, como parte del circuito que antecede a la inauguración del certamen, prevista para el 24 de julio, trascendió hoy.

Este fin de semana la denominada «Llama de los Valores» realizó una parada en el municipio de Santo Domingo Norte, un trayecto que inició en la sede de la alcaldía local y avanzó por la avenida Hermanas Mirabal hasta el Parque Nacional de Galindo, en Villa Mella, acompañado por cientos de residentes.

Participaron el campeón olímpico de boxeo Félix Díaz, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y el exjugador de las Grandes Ligas Neifi Pérez, junto a otras personalidades vinculadas al deporte y la cultura dominicanos, resaltó la página oficial de los Juegos.

El relevo de la antorcha forma parte de las actividades previas a la cita multideportiva regional, que tendrá lugar aquí del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de miles de atletas de la región.

La jornada concluyó con actividades culturales y recreativas en Villa Mella, donde también estuvo presente Colí, la mascota oficial de los Juegos.

En una época marcada por conflictos internacionales y crecientes divisiones políticas, los Juegos Centroamericanos y del Caribe recuerdan que el deporte puede convertirse en un terreno común donde prevalecen el respeto, la cooperación y el reconocimiento del otro.

Quizás esa sea la razón principal por la que, 100 años después de su fundación, siguen siendo uno de los símbolos más duraderos de la integración regional.

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