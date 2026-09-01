Kevin Castillo y Camila Suárez conquistan Nacional Duatlón LR

Kelvin Castillo, primer lugar en Cadete Masculino, al centro, junto Orlando Almonte y Frailin Solano, segundo y tercero, son premiados por Aristilda Mercedes y Lener Mercedes

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LA ROMANA, RD. – La Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri) celebró con éxito el Campeonato Nacional de Duatlón Santa Rosa de Lima, como parte de las fiestas patronales de La Romana, en una jornada desarrollada este domingo 30 de agosto en los alrededores del Parque Central de esta ciudad.

La competencia se disputó en la modalidad sprint, con cinco kilómetros de carrera pedestre, 20 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera.

Los higüeyanos Kevin Castillo y Camila Suárez se llevaron los principales honores al conquistar el primer lugar en las categorías Cadete Masculino y Cadete Femenino, respectivamente.

Resultados por categorías

En Alevín Masculino, Lewis Medina obtuvo el primer lugar, seguido por Isaías Carrasco y Raulín Castro. En femenino, los tres primeros puestos correspondieron a Jesica Montero, Zoé de Jesús y Arielis Luna.

En Infantil Masculino, el primer lugar fue para el higüeyano Joshua Carpió, de La Altagracia, mientras Diego Feliz y Jostin Feliz, ambos de Paraíso, Barahona, ocuparon el segundo y tercer puesto.

En Cadete Masculino, además de Castillo, completaron el podio Orlando Almonte y Frailin Solano.

En Junior Masculino, Esteban Sena conquistó el primer lugar, seguido por Deison Moreta y Valentín Feluz. En femenino, los honores correspondieron a Ariskeydy Pujols, Nashla Pujols y Alanis Cabrera.

En Élite Masculino, Víctor Aurelio Feliz ocupó el primer lugar, mientras Gabriela Disla dominó la categoría Máster Femenina.

En Especial Masculino, Josué Acosta se llevó la primera posición, seguido por Roy Mercedes y Noa Feliz. En femenino, el primer lugar fue para Yumeily Matos.

El presidente de Fedotri, Franklin de la Cruz, encabezó la ceremonia de premiación y destacó el trabajo realizado para organizar el campeonato, al tiempo que reconoció especialmente a Lener Mercedes y Aristilda Mercedes, presidente y secretaria general de la Asociación de Triatlón de La Romana (Asotriro).

De la Cruz resaltó el entusiasmo generado por la celebración del campeonato, que coincidió con las fiestas patronales dedicadas a Santa Rosa de Lima.

El evento fue organizado por Fedotri, Asotriro y la Alcaldía de La Romana, con la participación de atletas pertenecientes a diferentes asociaciones del país y de diversas edades.

Entre las instituciones y empresas que respaldaron la competencia figuran la Alcaldía de La Romana, encabezada por el alcalde Eduardo Kery Metivier; Vita Salud, patrocinador oficial; Ferretería Central; Cosme Sugery; el regidor Osvaldo Cruz Báez y Alien Technology.

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