Presidente RD reconoce a 14 dominicanos destacados en EU

El presidente Abinader y otros funcionarios durante un acto de reconocimiento a dominicanos destacados en el exterior este 20 de septiembre 2026

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NUEVA YORK.— El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y del canciller Víctor Bisonó, encabezó la cuarta edición del reconocimiento “Dominicano Destacado en el Exterior: Index Somos Todos”, que distinguió a 14 dominicanos por sus trayectorias y aportes en Estados Unidos.

Son ellos Gypsy Pichardo, teniente de la Policía de Nueva York con dos décadas de servicio; el médico neumólogo y profesor Wilson Arismendy Quezada; la empresaria y fundadora de Josephine’s Spa, Bernarda Rodríguez; y Yraida Aponte, coordinadora del Programa de Salud Bucal Infantil para siete condados del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

También Mayra Serafina Linares, estratega en asuntos públicos y comunicaciones y vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Liberty Coca-Cola Beverages; Dean Jorge Ulloa, profesional dominicano-estadounidense con más de 35 años de trayectoria en operaciones tecnológicas; Yohanna Olivo, médico internista y fundadora y directora médica de Bronx Community Medicine, y Carlos Elpidio Herrera, empresario y líder del sector bodeguero.

Además a Lorena Jorge, actriz, artista y empresaria dominicana-estadounidense; Alfonso Geomar Matos Mesa, militar dominicano con una década de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y el médico Agustín Apolinar Rojas, especialista en medicina interna y hematología, con más de 35 años de ejercicio profesional en Nueva York.

Completan el grupo Wendy Arelis Mesa Grullón, comisionada del Departamento de Obras Públicas de Union City; Berkis Contreras Suriel, maestra y escritora con 28 años de experiencia en el sistema educativo de Union City, y Ertuania Jorge Ghosh, ejecutiva del área de salud conductual y desarrollo comunitario, quien ha impulsado iniciativas dirigidas a poblaciones vulnerables.

La ceremonia fue organizada por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigida por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio.

Los reconocidos desarrollan labores en áreas como la medicina, educación, tecnología, arte, emprendimiento, servicio público, academia y trabajo comunitario, con trayectorias que, de acuerdo con el Index, han contribuido al desarrollo de las comunidades donde residen y a proyectar la imagen de República Dominicana en el exterior.

LA DIÁSPORA COMO PARTE DEL DESARROLLO NACIONAL

Durante el acto, el canciller Bisonó destacó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de los vínculos entre República Dominicana y sus ciudadanos residentes en el extranjero.

Dijo que la presencia del presidente Abinader en la actividad constituye un mensaje de reconocimiento a la comunidad dominicana fuera del país y subrayó que la nación se extiende más allá de sus fronteras.

Señaló que más de tres millones de dominicanos viven en 129 países y territorios, y sostuvo que detrás de esas cifras existe una amplia red de talento, conocimiento, liderazgo, emprendimiento y conexiones que contribuyen al desarrollo nacional.

INDEX DESTACA RESPALDO DEL GOBIERNO

La directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, agradeció al presidente Abinader el respaldo otorgado a la institución y afirmó que su gestión ha permitido fortalecer los mecanismos de vinculación entre el Gobierno y los dominicanos residentes en el extranjero.

Sostuvo que el Index trabaja para que los dominicanos sepan que cuentan con el acompañamiento de su Gobierno independientemente del país donde residan.

RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DOMINICANA

La actividad contó con la presencia del encargado de la Oficina del Index en Nueva York, John Sánchez, y del presidente del Lovinger Theatre de Lehman College, Fernando Delgado, además de autoridades dominicanas, representantes institucionales, líderes comunitarios, familiares de los homenajeados y miembros de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

sp-am