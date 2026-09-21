Haití envía nuevo contingente militar a capacitarse en México

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PUERTO PRÍNCIPE.- Un grupo de militares haitianos partió rumbo a México el 18 de septiembre desde el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, a bordo de un Boeing 737-800 NG de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula FAM-3527.

El programa de instrucción, acordado con México, busca mejorar las capacidades operativas del personal haitiano como parte del proceso de las Fuerzas Armadas para reforzar la disciplina y profesionalización.

Desde el inicio del acuerdo de cooperación militar en 2018, Haití ha enviado múltiples contingentes a México para capacitarse en distintas especialidades. En total, se estima que más de 1,000 efectivos han recibido formación en ese país.

Por otra parte, un equipo de evaluación del Ejército mexicano llegó a Haití para asistir a las Fuerzas Armadas haitianas en la creación de una unidad de operaciones especiales.

Las Fuerzas Armadas de Haití fueron desmanteladas en 1995 y su reconstitución inició en octubre de 2011 con el restablecimiento del Ministerio de Defensa, al que se sumó en noviembre de 2017 el de las Fuerzas Armadas.