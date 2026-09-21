Consejo Evangélicos denuncia deterioro social R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó su preocupación por el nivel de deterioro social que, a su juicio, se observa en distintos sectores del país y llamó a las autoridades, organizaciones y ciudadanía a asumir con responsabilidad la situación.

La entidad advirtió que si no se presta atención a los problemas que afectan a comunidades y barrios, las consecuencias podrían profundizarse en los próximos años.

«Vemos con mucha preocupación el nivel de descomposición que estamos viendo en las calles y barrios de nuestra nación. Si las autoridades y los diferentes sectores no ponemos el foco en esta situación, en diez años tendremos un país inviable», señaló.

CODUE consideró necesario fortalecer el compromiso con la convivencia, los valores, la seguridad, la educación y el bienestar comunitario, y afirmó que la construcción de un mejor país requiere la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.

Reiteró su llamado a actuar de forma oportuna ante las situaciones que afectan el tejido social y a promover acciones que contribuyan a preservar la estabilidad y el futuro de la República Dominicana.