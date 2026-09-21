EU: Trump pide poner fin a la «absurda» guerra en Ucrania

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en la necesidad de «poner fin» a la guerra «absurda» y «sin fin» en Ucrania, al señalar que «el mundo entero sufre» por el conflicto que inició hace más de cuatro años.
«Rusia, desafortunadamente, ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra en Ucrania. Un gran número de refinerías de diésel han sido destruidas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio», afirmó Trump en un mensaje difundido en redes sociales.
En ese sentido, dijo que la guerra «debe llegar a su fin». «El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, la mayoría de ellos militares, mueren cada mes. ¡Qué pena!», agregó.
A finales de agosto, el mandatario estadounidense ya había instado a Ucrania a «aprovechar el momento» para lograr una «paz duradera y sólida».
Ojalas y esta sea verdad porque creerle a este hombre, es lo más difícil del mundo.
Quiera Dios que por fin diga algo cierto un dia.
CAJETA CON LAS CIUDADES RUSAS,QUEMENLE TODAS LAS COMPANIAS DE PETROLEO,FABRICAS DE ARMAS,INDUSTRIA QUE SUPLEN AL EJERCITO,TAMBIEN DENLE FUEGO A CENTROS DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS LOS MATONES DE PUTIN. Fuego a Moscu,Sanpiterbu-rro y demas ciudades que apoyan la dictadura de Putin.De esa manera el parara la guerra. Ucrania debe y tiene que ser libre sobre la cabeza del asesino de ninos,mujeres y ancianos.Ni un paso atras,muerte al invasor Ruso.
DE QUE HABLAS TRUMP SOBRE GUERRA. PORQUE EL INVENTO UNA GUERRA CONTRA IRAN. POR FAVOR CALLADITO FUERAS MEJOR…. EL NAVEGANTE MARITIMO
pide poner fin y les presta levende casi 3 millones en Armas no veo el tan fin.
TOCALLO TE COMPRENDO LOS IDIOTAS Y COMUNISTAS NUNCA ENTIENDEN NI RAZONAN