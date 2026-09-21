EU: Trump pide poner fin a la «absurda» guerra en Ucrania

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en la necesidad de «poner fin» a la guerra «absurda» y «sin fin» en Ucrania, al señalar que «el mundo entero sufre» por el conflicto que inició hace más de cuatro años.

«Rusia, desafortunadamente, ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra en Ucrania. Un gran número de refinerías de diésel han sido destruidas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio», afirmó Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

En ese sentido, dijo que la guerra «debe llegar a su fin». «El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, la mayoría de ellos militares, mueren cada mes. ¡Qué pena!», agregó.

A finales de agosto, el mandatario estadounidense ya había instado a Ucrania a «aprovechar el momento» para lograr una «paz duradera y sólida».