La Fed y el aumento de la tasa de interés (OPINION)

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Por Jairo de Jesús Espino de León

La Reserva Federal de Estados Unidos ha tomado la decisión de situar su tasa de interés de referencia de préstamo en el rango de 3.75 % a 4.00 % vuelve a colocar sobre la mesa un tema que, aunque se decide en Washington, tiene consecuencias profundas y de impacto sustancial que pueden sentirse y repercutir en la en nuestra economía de la república dominicana.

A primera vista, podría parecer que se trata de una decisión exclusivamente estadounidense. Sin embargo, en una economía globalizada, las decisiones de la Reserva Federal tienen un efecto que trasciende las fronteras de Estados Unidos. República Dominicana, por su fuerte relación comercial, financiera y económica con ese país, no está al margen de este proceso.

El primer canal por el cual puede sentirse este impacto es el mercado cambiario. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos aumentan, los instrumentos financieros denominados en dólares pueden adquirir mayor atractivo para los inversionistas. Esto puede incrementar la demanda de dólares y ejercer presión sobre las monedas y el encarecimiento del crédito internacional y mayores presiones financieras de las economías emergentes.

Para República Dominicana, una mayor presión sobre el peso frente al dólar tiene una consecuencia directa: encarece las importaciones. Nuestro país necesita adquirir en el exterior combustibles, alimentos, vehículos, maquinarias, equipos, materias primas y otros bienes indispensables para el funcionamiento de la economía. Si el dólar aumenta, se requieren más pesos para comprar los mismos productos.

Riesgos

Aquí aparece uno de los principales riesgos de la economía local: la inflación importada. Una mayor fortaleza del dólar puede generar presiones sobre el peso dominicano y aumentar el costo de los productos importados, dando lugar a una mayor inflación. El segundo canal es el costo del dinero.

Las decisiones de la Reserva Federal influyen en las condiciones financieras internacionales y pueden limitar el margen de maniobra de los bancos centrales de otros países. Para el Banco Central de la República Dominicana, el desafío consiste en preservar la estabilidad de precios y del mercado cambiario sin provocar una desaceleración excesiva de la actividad económica.

Esto tiene una importancia especial para las familias y las empresas. Tasas de interés más elevadas significan préstamos potencialmente más costosos. Cuando el crédito se encarece, algunas familias posponen la compra de viviendas, vehículos u otros bienes, mientras que las empresas pueden retrasar inversiones o nuevos proyectos.

El sector de la construcción y la vivienda merece una atención particular. Una parte importante de los proyectos inmobiliarios depende del financiamiento bancario. Si aumenta el costo financiero, también puede aumentar el costo total de desarrollar una vivienda, un edificio o una infraestructura. Al mismo tiempo, mayores tasas hipotecarias pueden reducir la capacidad de endeudamiento de los hogares.

Otro aspecto que no debe perderse de vista es la deuda pública. Cuando el costo internacional del dinero aumenta, los países pueden encontrar condiciones menos favorables para contratar nuevos préstamos o refinanciar obligaciones existentes. En el caso dominicano, esto puede traducirse en una mayor presión sobre el presupuesto público si el costo del servicio de la deuda aumenta.

Otro efecto

Pero la historia no termina ahí. También existen efectos que pueden beneficiar a determinados sectores. Un dólar más caro significa que las remesas recibidas desde Estados Unidos adquieren un mayor valor en pesos. Una familia que recibe remesas en dólares, obtendrá más pesos si el tipo de cambio aumenta. Algo similar puede ocurrir con empresas y actividades que generan ingresos en dólares, como determinados segmentos del turismo y las exportaciones.

A nivel internacional, una política monetaria estadounidense más restrictiva puede fortalecer el dólar y aumentar el costo del financiamiento para los países emergentes. Las economías con elevados niveles de endeudamiento externo pueden enfrentar mayores dificultades, mientras que los inversionistas pueden mostrar mayor interés por colocar sus recursos en activos denominados en dólares.

Para República Dominicana, el resultado final dependerá de la capacidad de la economía para absorber estas presiones. El país cuenta con importantes fuentes de generación de divisas, entre ellas el turismo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera. Estos ingresos pueden contribuir a amortiguar las presiones sobre el mercado cambiario.

Por eso, más que observar únicamente la decisión de la Reserva Federal, debemos prestar atención a la interacción entre tasas de interés, inflación, tipo de cambio, crédito, inversión y crecimiento económico. El reto para las autoridades dominicanas será encontrar un equilibrio. Una política monetaria demasiado restrictiva puede afectar el crédito y la inversión; pero condiciones financieras demasiado expansivas, en un escenario de presiones cambiarias e inflacionarias, también podrían generar desequilibrios.

En el corto plazo, la República Dominicana debe prestar especial atención a cuatro variables: tipo de cambio, inflación, tasas de interés y crecimiento económico. El reto de las autoridades consiste en mantener la estabilidad de precios y del peso sin generar una reducción excesiva del crédito, la inversión y el consumo.

El aumento de la tasa de interés de Estados Unidos demuestra cómo las decisiones de una de las principales economías del mundo pueden transmitirse hacia países como República Dominicana. El mecanismo puede resumirse de la siguiente manera: mayores tasas en Estados Unidos pueden fortalecer el dólar, generar presión sobre el peso, aumentar el costo de las importaciones y encarecer el financiamiento. Al mismo tiempo, pueden beneficiar parcialmente a quienes reciben remesas o generan ingresos en dólares.

Por esa razón, el impacto final va depender de la evolución de la economía estadounidense, de la política que adopte el Banco Central Dominicano de subir o dejar igual las tasas de interés y el tratamiento de los efectos inflacionarios y del comportamiento de las principales fuentes de divisas del país, como el turismo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera.

En definitiva, la decisión de la Reserva Federal nos recuerda que la economía dominicana no funciona de manera aislada. Lo que ocurre con las tasas de interés en Estados Unidos puede terminar influyendo en el precio del dólar, en el costo de una hipoteca, en la rentabilidad de un proyecto inmobiliario, en el costo de la deuda pública y hasta en el poder adquisitivo de las familias.

jespino42@uasd.edu.do

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