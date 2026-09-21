Asesinan a la esposa de Julián Oro Duro en su casa de SDE

SANTO DOMINGO ESTE.- Desconocidos asesinaron a la esposa del artista Julián Oro Duro en su residencia del sector Brisa Oriental 6, próximo a la autopista San Isidro.
La víctima es Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.
La Policía informó que, de manera preliminar, que dos individuos penetraron a la vivienda del artista y ultimaron a Castillo.
El artista, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo, de 58 años, también fue agredido y presenta golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue llevado a un centro de salud.
Trascendió que Julián Oro Duro llegó a la vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y cuando entró fue atacado por los individuos.
La Policía indicó que se analizan cámaras de seguridad y realiza entrevistas en coordinación con el Ministerio Público.
«Esta es una investigación que está en curso, se analizó la escena, vamos a esperar los resultados», dijo Diego Pesqueira, vocero de la Uniformada.
jt/am
Cuando le den pa bajo a esos delincuentes comienzan los DH a joder mientras tanto de la muerte de la señora y la agresión a Julian ellos no dicen nada ,solo tienen derechos los delincuentes la gente honrada no vale nada al parecer