Asesinan a la esposa de Julián Oro Duro en su casa de SDE

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SANTO DOMINGO ESTE.- Desconocidos asesinaron a la esposa del artista Julián Oro Duro en su residencia del sector Brisa Oriental 6, próximo a la autopista San Isidro.

La víctima es Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

La Policía informó que, de manera preliminar, que dos individuos penetraron a la vivienda del artista y ultimaron a Castillo.

El artista, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo, de 58 años, también fue agredido y presenta golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue llevado a un centro de salud.

Trascendió que Julián Oro Duro llegó a la vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y cuando entró fue atacado por los individuos.

La Policía indicó que se analizan cámaras de seguridad y realiza entrevistas en coordinación con el Ministerio Público.

«Esta es una investigación que está en curso, se analizó la escena, vamos a esperar los resultados», dijo Diego Pesqueira, vocero de la Uniformada.

jt/am