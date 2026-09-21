LF plantea «alianza estratégica» entre R.Dominicana y diáspora

El expresidente Leonel Fernández durante un acto en Reading, Pensilvania, en el que juramentó nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo

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PENSILVANIA, Estados Unidos.- El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó la necesidad de fortalecer una alianza estratégica entre la República Dominicana y su diáspora, al considerar que los dominicanos residentes en el exterior están llamados a desempeñar un papel determinante en el futuro del país.

Hizo el planteamiento durante un acto este domingo en Reading, Pensilvania, en el que juramentó nuevos integrantes de la FP y en el cual participaron políticos, profesionales, empresarios y líderes comunitarios dominicanos.

El exmandatario vinculó su propuesta con su propia experiencia ya que él fue parte de la diáspora dominicana, pues vivió parte de su niñez en Nueva York, donde llegó a los ocho años y cursó parte de sus estudios.

“Yo sé cuáles son las esperanzas, cuáles son los clamores, cuáles son los sinsabores que muchas veces tiene la diáspora dominicana, porque yo siempre me he sentido ser parte de ella”, expresó.

Fernández relató que comenzó trabajando como delivery boy y que su madre laboró durante más de 40 años como enfermera en Nueva York.

“Yo pienso que soy el único miembro de la diáspora que habiendo iniciado como delivery boy, terminé siendo presidente de la República”, manifestó.

“HAGAMOS GRANDE DE NUEVO A LA REPÚBLICA DOMINICANA”

Fernández recurrió a una adaptación de la conocida consigna política estadounidense “Make America Great Again”, asociada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó: “Let’s make the Dominican Republic great again”, frase que en español significa “Hagamos grande de nuevo a la República Dominicana”.

“No hay futuro para la República Dominicana si no se produce una alianza estratégica con la diáspora dominicana, con nuestros compatriotas en el exterior, en Estados Unidos, en España y en cualquier otro lugar del mundo”, agregó.

La actividad fue organizada con la participación del movimiento Amigos, Profesionales y Empresarios con Leonel (APEL) y las estructuras de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania. Asistieron dominicanos residentes en Reading y delegaciones procedentes de diferentes localidades del estado.

NUEVOS MIEMBROS SE COMPROMETEN CON LA ORGANIZACIÓN

En representación de los nuevos integrantes, la líder comunitaria Gabrielina López destacó la trayectoria de organización y participación de la comunidad dominicana en Pensilvania, así como sus aportes en áreas como salud, educación, participación cívica y representación política.

De su lado, Jesús Méndez, también en representación de los juramentados, manifestó el compromiso de los nuevos miembros de continuar fortaleciendo las estructuras de la Fuerza del Pueblo tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.

El pastor Felipe Faña, presidente y fundador de APEL, informó que el movimiento cuenta con estructuras en más de diez provincias de la República Dominicana y presencia en varios estados de Estados Unidos.

RECONOCIMIENTO DE LA ALCALDÍA DE READING

Durante la actividad también participó una delegación de la Alcaldía de Reading, encabezada por el alcalde Eddie Morán, quien entregó a Fernández un reconocimiento oficial de la ciudad por su trayectoria de servicio público y liderazgo.

El reconocimiento destaca la trayectoria de Fernández como estadista y expresidente de la República Dominicana, además de iniciativas desarrolladas durante sus administraciones en áreas como fortalecimiento institucional, educación, innovación, infraestructura y desarrollo económico y social.

En el acto participaron la representante estatal Johanny Cepeda-Freytiz, del Distrito Legislativo 129 de Pensilvania; Michael S. Rivera, comisionado del condado de Berks, y otros representantes públicos.

Fernández recibió además reconocimientos de representantes vinculados a instancias legislativas de Pensilvania con motivo de su visita a Reading.

La jornada en Pensilvania forma parte de la agenda que desarrolla Fernández en Estados Unidos.

Previamente, el presidente de la Fuerza del Pueblo estuvo en Miami, Florida, donde encabezó actividades políticas y académicas y juramentó a nuevos integrantes de esa organización provenientes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Fernández continuará su agenda en Nueva Jersey y Nueva York, donde participará durante la semana en diferentes compromisos políticos y académicos.

sp-am