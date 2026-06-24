Kelvin Cruz anuncia gran final Juegos Deportivos Fronterizos

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, anunció la celebración de la Gran Final de los Juegos Deportivos Fronterizos 2026, cuya ceremonia inaugural contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

La provincia Independencia será sede de la fase final de esta importante competencia, luego de concluir las eliminatorias en las siete provincias que conforman la zona fronteriza del país.

El acto de apertura está programado para este viernes 26 de junio, a las 2:00 de la tarde, en el Polideportivo de Jimaní, municipio cabecera de la provincia Independencia. Las competencias se desarrollarán del 25 al 28 de junio y reunirán a atletas de Pedernales, Bahoruco, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi.

Durante el anuncio, Cruz destacó que la realización de estos juegos representa un firme compromiso del Gobierno con el desarrollo deportivo y social de la región fronteriza.

“Estamos rompiendo con una década de abandono y apatía hacia la frontera dominicana. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de llevar oportunidades y desarrollo a través del deporte”, expresó el funcionario.

El ministro recordó que los Juegos Deportivos Fronterizos fueron retomados con éxito el pasado año en Montecristi y confirmó la participación del mandatario en la inauguración de la edición 2026.

Asimismo, informó que la clausura del evento se celebrará el domingo con un gran concierto popular encabezado por los artistas Luis Miguel del Amargue, Bonny Cepeda, Jandy Ventura y Crazy Design.

Por su parte, el viceministro de Tiempo Libre y Eventos Especiales, Kennedy Vargas, resaltó que el deporte constituye una herramienta fundamental para el sano entretenimiento y la identificación de nuevos talentos en las comunidades fronterizas.

Los atletas competirán en 14 disciplinas: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, dominó, futsal, judo, karate, sóftbol, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

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