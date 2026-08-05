Rubio: Ormuz está abierto y EU participa diálogo Irán y Omán

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WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que «los barcos están transitando» por el estrecho de Ormuz y que existen negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado.

«Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización», manifestó Rubio durante un encuentro en Washington con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

VÍA PERMANECE ABIERTA

«Hay barcos y petróleo transitando por el estrecho en este preciso momento, por lo que la vía permanece abierta», aseguró.

El secretario de Estado afirmó que se «han logrado avances en dichas conversaciones, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva».

POSIBLE ACUERDO INMINENTE

Por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, adelantó a primera hora de este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y mañana, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

Al ser preguntado sobre si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje por el tránsito, declaró: «Creo que se trataría de libertad de movimiento. Aunque la situación allí ha sido algo tensa en los últimos días, hemos visto salir bastantes barcos incluso ahora, por lo que cabría esperar que los precios de la energía vuelvan a estabilizarse».

Tras sus declaraciones, los precios de los futuros del petróleo estadounidense cayeron aproximadamente un 4 %, situándose por debajo de los 77 dólares por barril.

Bessent anticipó que los precios podrían descender aún más una vez que se retome la actividad en la zona, donde actualmente hay hasta mil buques a la espera de poder transitar.

ADVERTENCIA DE TRUMP A IRÁN

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que sufrirá «un golpe muy duro» si vuelve a retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares, en una entrevista con Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles.

«Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo», afirmó Trump.

Trump ha insistido en que el objetivo principal de cualquier acuerdo es la «desnuclearización» de Irán y ha advertido que EE.UU. no permitirá que el país obtenga un arma nuclear.

El presidente estadounidense suspendió este fin de semana un ataque contra Irán, «el más grande desde la Segunda Guerra Mundial», para posibilitar las negociaciones y anunció el inicio de las mismas para este lunes, que finalmente Teherán negó.

Trump acusó a Irán de «hipócrita» por no asumir las supuestas negociaciones en curso y advirtió que se trataba de la «última oportunidad para firmar un buen acuerdo».

Según adelantó el mandatario, las conversaciones se dividen en una primera fase sobre la apertura del estrecho de Ormuz y una segunda sobre desnuclearización, para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

El pasado 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento, pero poco después las hostilidades volvieron a Oriente Medio, lo que llevó a Irán a bloquear el estratégico paso comercial, ante lo que Trump impuso de nuevo un cerco naval en las costas iraníes.