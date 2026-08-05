Vaguada provocará aguaceros y tormentas en gran parte de RD

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada provocará este miércoles aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas de la República Dominicana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además que persistirá un ambiente caluroso.

Dijo que durante la mañana se esperan chubascos dispersos sobre Samaná, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia y provincia Duarte, entre otras localidades cercanas, debido a la incidencia del viento del este/noreste y la vaguada.

En la tarde, las precipitaciones se intensificarán con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y sectores del Gran Santo Domingo, además de otras localidades de la cordillera Central y la zona fronteriza.

jt-am