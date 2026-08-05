Dólar bajó 9 cts. y era vendido a $58.44; el euro subió a $68.79

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 9 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.44.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.07

Venta: RD$58.44

EL EURO

El euro subió cinco centavos era vendido a RD$68.79 y comprado a RD$65.37.

PETROLEO

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza hoy alrededor de 75,85 a 76,15 dólares por barril en los mercados internacionales, estabilizándose tras registrar una marcada caída previa.