Dólar bajó 9 cts. y era vendido a $58.44; el euro subió a $68.79

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 9 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.44.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.07
Venta: RD$58.44
EL EURO
El euro subió cinco centavos era vendido a RD$68.79 y comprado a RD$65.37.
PETROLEO
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza hoy alrededor de 75,85 a 76,15 dólares por barril en los mercados internacionales, estabilizándose tras registrar una marcada caída previa.
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