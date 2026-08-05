PC y FINJUS advierten sobre renuncia Luis H. Molina a SCJ

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SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) reaccionaron a la decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y de la magistrada Nancy Salcedo, de no optar por un nuevo período en esa alta corte.

PC advirtió sobre el riesgo de que se genere la percepción de que «todo esté decidido» en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mientras FINJUS atribuyó la dimisión de Molina a una decisión estrictamente personal que no debe ser cuestionada.

PC ALERTA SOBRE PERCEPCIÓN EN CNM

El coordinador general de PC, Francisco Álvarez -Pancho-, dijo que debe preocupar el desistimiento de Molina y Salcedo a ser evaluados para un nuevo período porque podría motivar a otros magistrados a hacer lo mismo, como una manera de evitar someterse a un proceso que finalmente no tendrá un impacto real en la decisión de los consejeros.

Consideró también que si Molina optó por no exponerse a una valoración de su desempeño porque conocía que no iba a ser confirmado, «está muy mal», por la razón de que la Constitución ordena la evaluación.

Álvarez advirtió, además, que resulta preocupante la tendencia a normalizar el reemplazo de jueces jóvenes cada siete años, cuando podrían permanecer en sus cargos hasta alcanzar la edad de retiro.

«Somos un país pobre y no podemos darnos el lujo de jubilar a quienes aún tienen todas las condiciones para seguir trabajando y aportando su experiencia al país», señaló. Como ejemplo, mencionó a los magistrados sustituidos de la SCJ Pilar Jiménez, Esther Agelán Casasnovas e Hiroito Reyes.

«Creo que en un futuro cercano deberemos revisar la Constitución para adoptar un modelo más eficiente», indicó el coordinador general de PC.

RENUNCIA TRAS PRIMERA SESIÓN DEL CNM

Molina y Salcedo informaron su decisión al concluir la primera sesión del CNM, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que el organismo aprobó el cronograma que regirá el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de esa alta corte, cuyo período constitucional concluyó en abril pasado. Ambos tienen un solo período en la SCJ, de siete años.

En su carta al CNM, Molina destacó que durante su gestión procuró actuar con apego a la Constitución, respeto a la independencia judicial y compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho. En tanto que Salcedo Fernández explicó que adoptó la decisión «con la serenidad que da una vida entregada al deber» que se extendió por 42 años en los diferentes tribunales.

FINJUS DEFIENDE DECISIÓN DE MOLINA

Para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Luis Henry Molina «hizo un trabajo en el Poder Judicial» y le tocó «un momento muy difícil», que fue garantizar el acceso a la justicia y su administración en la pandemia del COVID-19, con novedosas herramientas tecnológicas en los días de confinamiento.

Dijo que lo que hay que esperar es que el próximo presidente del alto tribunal cumpla con los requisitos que establece la Constitución y contribuya a que el Poder Judicial siga desarrollándose.