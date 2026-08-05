Trump presiona a petroleras EU para que bajen precio gasolina

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WASHINGTON.- El presidente Donald Trump instó a las grandes petroleras estadounidenses a reducir el precio de la gasolina para los consumidores, al considerar que obtuvieron ganancias excesivas gracias al alza del petróleo durante el conflicto entre Irán e Israel, recoge CBS News.

El mandatario criticó directamente a Chevron y ExxonMobil, afirmando que «ganaron demasiado dinero» y que algunas compañías multiplicaron hasta por 12 sus beneficios respecto al año anterior.

Trump pidió que parte de esas ganancias se trasladen a la ciudadanía mediante una rebaja en el precio minorista del combustible.

«Más les vale bajar el precio al consumidor», advirtió.

PRECIOS SIGUEN ALTOS

El llamado se produce aunque el crudo Brent cayó más de un 4 % por expectativas de una desescalada diplomática en el estrecho de Ormuz. Pese a ello, los combustibles siguen siendo más caros que antes de la guerra y la gasolina supera los 4 dólares por galón en Estados Unidos.

Trump también criticó al director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, y sostuvo que la compañía se beneficia de sus operaciones en Venezuela.

No obstante, las petroleras no fijan directamente el precio de la gasolina: el costo del crudo representa alrededor del 51 % del precio final, según la Administración de Información Energética de EE.UU.