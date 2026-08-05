Trump presiona a petroleras EU para que bajen precio gasolina

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump instó a las grandes petroleras estadounidenses a reducir el precio de la gasolina para los consumidores, al considerar que obtuvieron ganancias excesivas gracias al alza del petróleo durante el conflicto entre Irán e Israel, recoge CBS News.
El mandatario criticó directamente a Chevron y ExxonMobil, afirmando que «ganaron demasiado dinero» y que algunas compañías multiplicaron hasta por 12 sus beneficios respecto al año anterior.
Trump pidió que parte de esas ganancias se trasladen a la ciudadanía mediante una rebaja en el precio minorista del combustible.
«Más les vale bajar el precio al consumidor», advirtió.
PRECIOS SIGUEN ALTOS
El llamado se produce aunque el crudo Brent cayó más de un 4 % por expectativas de una desescalada diplomática en el estrecho de Ormuz. Pese a ello, los combustibles siguen siendo más caros que antes de la guerra y la gasolina supera los 4 dólares por galón en Estados Unidos.
Trump también criticó al director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, y sostuvo que la compañía se beneficia de sus operaciones en Venezuela.
No obstante, las petroleras no fijan directamente el precio de la gasolina: el costo del crudo representa alrededor del 51 % del precio final, según la Administración de Información Energética de EE.UU.
Causa y efecto, lo primero que este jodió Locotron caco e’ muñeca debió pensar era en el pueblo norteamericano ya que su retorno al poder fue por la decisión del propio pueblo, se enfrascó en una jodía guerra que no le trae nada de beneficios a los EEUU al contrario con los miles de millones que se han gastado se hubiesen beneficiado gran parte de la población, Noviembre está al doblar la esquina y el 2028 ni se diga, e’ Pa’ fuera que van
¡Eso SI me gustó de Donald Trump!
Ya en RD fue bajada la gasolina…. Aqui somos mas honestos que en USA. He dicho !!
Este sionista y animal criatura ataco a Iran siguiendo las ordenes del judaismo, Iran riposto controlando el estrecho de Hormus lo que ha subido el precio del petroleo. Ahora quiere que las companias de petroleo que controlan los mismos que empezaron este caos, bajen el precio.
USTEDES SON UNOS LADRONAZOS CUANDO SUBE EL PETROLEO ALGO SUBEN LA GASOLINA INMEDIATAMENTE Y MUCHO PERO CUANDO BAJA EL PRECIO DEL PETROLEO NO LA BAJAN Y SI LA BAJAN ES MUY POCO LADRONAZOS
¡Siempre quieren MAS, siendo ya multimillonarios!