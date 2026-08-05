Ataque ruso Kiev deja al menos 17 muertos y casi 50 heridos

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KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentó este miércoles el «devastador golpe» que las Fuerzas Armadas de Rusia infringieron durante la pasada noche en Kiev, mediante un ataque a gran escala que ha dejado al menos 17 muertos y medio centenar de heridos.

RECLAMO POR MISILES INTERCEPTORES

Zelenski insistió en que se podrían haber salvado muchas vidas si hubieran dispuesto de los misiles interceptores necesarios, en línea con las demandas que viene lanzando a sus socios en las últimas semanas, incluyendo las licencias que Washington ya ha concedido para fabricar Patriot.

«Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción», dijo en redes sociales, donde pidió a los aliados que no estén en disposición de realizar estas entregas, que al menos presionen a Rusia con sanciones.

«Una parte importante de la producción balística de Rusia no está bajo sanciones», apuntó el mandatario, conminando tanto al G7 como a la UE a dar «nuevos pasos» en esta dirección hacia «la protección de la vida».

ATAQUE A GRAN ESCALA

Zelenski detalló que las fuerzas rusas emplearon durante la pasada noche 24 misiles balísticos, cuatro misiles de crucero Zircón y 115 drones.

«El objetivo principal del ataque fueron almacenes de empresas civiles, además de ataques contra infraestructura y una estación de tren», denunció.

Mientras tanto, la alerta aérea en la región continúa. El Servicio Estatal de Emergencias informó de que los ataques han afectado a los distritos de Brovari, Bucha y Fastiv.