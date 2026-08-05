Celebran actos para recordar la fundación de Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.- Hoy han sido celebrados distintos actos para recordar la fundación de esta ciudad, capital de la República Dominicana, la cual se produjo hace 530 años.

Fundada en 1496 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, ha desempeñado un papel fundamental en la historia colonial del continente.

Inicialmente recibió el nombre de Nueva Isabela, en honor a la reina Isabel I de Castilla, y más tarde pasó a llamarse Santo Domingo.

Fue establecida en la ribera oriental del río Ozama. Es considerada la primera ciudad europea permanente en América, por lo cual se le den “Ciudad Primada de América”.

Aquí se organizaron numerosas expediciones de exploración y conquista del Nuevo Mundo.

CONTROVERSIA SOBRE LA FECHA EXACTA

Aunque tradicionalmente se ha considerado que la fecha de su fundación fue el 5 de agosto de 1496, algunos historiadores sostienen que fue el 4 de agosto de 1496.

La evidencia documental no permite establecer con total certeza el día exacto, pero existe amplio consenso en que el año fue 1496.

IMPORTANCIA HISTÓRICA

La Zona Colonial de esta ciudad conserva gran parte del trazado urbano original. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. En ella se encuentran monumentos históricos como la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón y la Fortaleza Ozama.

sp-am