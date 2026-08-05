Líbano e Israel logran avances en sus conversaciones de paz

ROMA 5 Ago.- El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este miércoles que se han logrado «avances» en el encuentro entre delegaciones de Líbano e Israel en Roma, pese a que se ha visto interrumpido «antes de lo previsto» debido a que el Ejército israelí ha matado a una persona y herido a otras doce en ataques contra el sur del país vecino.

Un portavoz del Departamento de Estado ha informado a Europa Press de que la ronda de conversaciones, la séptima que celebran desde marzo, ha terminado a las 15.30 horas, «antes de lo previsto debido a los acontecimientos en el terreno», si bien ha asegurado que «se reanudarán» en la mañana de este jueves.

Las conversaciones en la capital italiana han resultado «sumamente productivas», de acuerdo a este portavoz diplomático, que adelanta «avances» sobre la aplicación del acuerdo marco alcanzado por los tres países el pasado junio.

Este mismo miércoles, una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra Tebnin, un municipio del distrito de Bint Jbeil, en el sur de Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han efectuado asimismo ataques contra el distrito de Tiro, también en el sur del país, poco después de emitir una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri, donde este julio aún permanecían unas 1.500 residentes, de acuerdo a las autoridades locales.

Esta es la séptima ronda de contactos entre Líbano e Israel desde que el partido-milicia chií libanés Hezbolá y las fuerzas israelíes retomaran los combates el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, más de 4.300 personas han muerto y 12.200 han resultado heridas en Líbano a manos del Ejército israelí, de acuerdo al último balance de las autoridades libanesas.