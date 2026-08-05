EEUU levanta sanciones a entidades y empresas de Irán

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WASHINGTON 5 Ago.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el levantamiento de las sanciones impuestas contra una aerolínea, dos aeronaves y un hombre de nacionalidad iraquí vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los beneficiados por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro son la compañía Fly Baghdad Airlines Company –también registrada con los nombres Iraq Express y Fly Baghdad–, con sede en Bagdad, capital de Irak; además de dos aeronaves identificadas como Yi-Baf y Yi-Ban operadas por la citada aerolínea.

Además, la OFAC ha levantado sus sanciones contra un hombre de nacionalidad iraquí e identificado como Bashir Abdulkadhim Aluán al Shababni, incluido en la lista del organismo desde enero de 2024 en tanto que director ejectivo de Fly Baghdad.

Washington impuso entonces sanciones a todos ellos alegando su apoyo a las operaciones de la Guardia Revolucionaria, así como a los aliados de este cuerpo militar iraní en otros países de la región, como el partido-milicia Hezbolá en Líbano, Kataeb Hezbolá en Irak o la Guardia Republicana Siria, leal al expresidente sirio Bashar al Assad.

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