Declaran en alerta verde Gran Sto. Domingo y SPM por lluvias

Santo Domingo, 5 ago (EFE).- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este miércoles en alerta verde al Gran Santo Domingo y a la provincia de San Pedro de Macorís ante la previsión de lluvias de moderadas a fuertes asociadas a una vaguada.

La medida fue adoptada debido los pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que prevén aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos puntos del país durante la tarde.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como tomar las precauciones necesarias en las zonas vulnerables a inundaciones.

De acuerdo con el Indomet, en horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarían con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y sectores del Gran Santo Domingo, además de otras localidades de la cordillera Central y la zona fronteriza.EFE

mf