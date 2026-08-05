Mayoría estadounidenses dice guerra Irán no ha valido la pena

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WASHINGTON.- La mayoría de los estadounidenses afirma que la guerra en Irán no ha valido la pena, y el índice de aprobación del presidente Donald Trump con respecto al conflicto ha caído ligeramente desde el mes pasado, según una nueva encuesta de AP-NORC.

Los resultados suponen un contundente rechazo al enfoque del presidente republicano frente al conflicto, que se ha prolongado mucho más de lo que él predijo originalmente.

Aproximadamente dos tercios de los adultos en Estados Unidos dicen que la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero, no ha merecido la pena, de acuerdo con la nueva encuesta. Eso incluye a la gran mayoría de los demócratas e independientes, así como a cerca del 37 % de los republicanos.

La encuesta se realizó del 23 al 27 de julio, mientras Estados Unidos e Irán pausaban los ataques tras una escalada de casi dos semanas. Durante dicha escalada, EE.UU. atacó instalaciones militares y comerciales iraníes, mientras Irán realizó ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, lo que provocó más muertes de militares estadounidenses. Desde que comenzó la guerra, han muerto 18 miembros del ejército de EE.UU.

CAE APROBACIÓN DE TRUMP

El sondeo refuerza lo impopular que se ha vuelto la guerra en Irán en el país, lo cual es un posible problema para los republicanos en el Congreso que se presentan a la reelección en noviembre y que han defendido las acciones militares de Trump.

Solo el 28 % de los adultos en EE.UU. aprueba ahora la manera en que el mandatario maneja el tema de Irán, un leve descenso frente al 34 % del mes pasado. Incluso los republicanos parecen estar cada vez más descontentos. Cerca del 61 % de los republicanos aprueba cómo Trump maneja el asunto de Irán, una aparente caída con respecto al 71 % de junio.

El índice general de aprobación de Trump se sitúa en 33 %, ligeramente por debajo de donde estaba en este punto de su primer mandato y similar a donde se encontraba el expresidente Joe Biden aproximadamente un año y medio después de iniciar su presidencia, cuando la inflación alcanzó su punto máximo.

POCOS QUIEREN CONTINUAR LA ACCIÓN MILITAR

A los estadounidenses les apetece muy poco tener un conflicto prolongado.

Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos en EE.UU. quieren que continúe la acción militar en Irán, mientras que cerca de 3 de cada 10 dicen que EE.UU. debería pausarla y buscar un alto el fuego renovado mediante negociaciones. Aproximadamente 2 de cada 10 quieren detener por completo la acción militar y cerca de una cuarta parte no sabe lo suficiente como para opinar.

Alrededor de la mitad de los republicanos dice que EE.UU. debería continuar la acción militar contra Irán, en particular quienes se identifican como «muy conservadores». Los republicanos que se identifican como MAGA son mucho más propensos que los republicanos no MAGA a decir que la guerra debería continuar.

PRECIOS DE LA GASOLINA, PRIORIDAD

Muchos estadounidenses siguen preocupados por el impacto en el bolsillo de la guerra en Irán. Cerca de 7 de cada 10 adultos, equivalentes al 72 %, dicen que es «extremadamente» o «muy» importante que EE.UU. evite que suban los precios internos del petróleo y la gasolina, un leve aumento frente al 67 % de marzo.

El petróleo superó los 100 dólares por barril la semana pasada. Los precios de la gasolina subieron por encima de los 4 dólares por galón en promedio.

Cerca de 4 de cada 10 dicen que el costo de la gasolina para su auto es una «fuente importante» de estrés en su vida en este momento, en comparación con cerca de 3 de cada 10 en febrero.

OBJETIVOS DIVIDIDOS

Cerca de dos tercios de los adultos en EE.UU. dicen que es «extremadamente» o «muy» importante evitar que Irán construya un arma nuclear, y los republicanos son especialmente propensos a decirlo. Sin embargo, aún más estadounidenses afirman que es muy importante mantener bajos los precios de la gasolina o negociar un alto el fuego permanente con Irán.

Cerca de 7 de cada 10 estadounidenses dicen que es «extremadamente» o «muy» importante que EE.UU. alcance un acuerdo de alto el fuego, ligeramente por encima de los aproximadamente dos tercios que dicen que es al menos «muy» importante impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

La encuesta AP-NORC a 1,165 adultos se realizó del 23 al 27 de julio utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de EE.UU. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 3.7 puntos porcentuales.

jt-am