EU ofrece 102 millones dólares por ocho líderes Cártel Jalisco

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una recompensa de 102 millones de dólares a cambio de información que dé con los ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento de Estado indicó en un comunicado que la suma se dará por «información que conduzca al arresto o la condena, en cualquier país, de ocho líderes y socios» del citado grupo criminal que la Administración Trump describe como «una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas» del continente.
RECOMPENSAS POR CABECILLAS
Esta recompensa incluye 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias ‘El Pelón’, que lidera el CJNG desde la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en un operativo de las fuerzas mexicanas el pasado febrero. De este modo, las autoridades estadounidenses han aumentado en cinco millones de dólares el monto que ofrecía por ‘El Pelón’.
Asimismo, la extraordinaria suma anunciada este miércoles contempla hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’; y la misma cantidad a cambio de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’.
Integran esta lista Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Tripa’; Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’; por los que Estados Unidos ofrece hasta diez millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención de cada uno de ellos.
El Departamento de Estado, que ofrece estas sumas en coordinación con otros siete organismos, incluidos el Departamento de Justicia, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha anunciado también una recompensa de hasta dos millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermana de ‘El Tarjetas’.
La cartera diplomática informó asimismo de nuevas restricciones de visado a 65 personas, descritas como «familiares o socios personales o comerciales» de miembros del CJNG, entre ellas 27 cuyos visados han sido revocados.
IRÁN, NUNCA CLAUDICAR A SUS DERECHOS DE EXISTIR COMO NACIÓN LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE Y MANEJAR , SU ESPACIO GEOGRÁFICO, EL ESTRECHO DE ORMUZ, VÍA MARÍTIMA QUE SIEMPRE HA SIDO DIRIGIDA POR LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN.
IRAN, COMO NACION INDEPENDIENTE Y RECONOCIDA MUNDIALMENTE POR EL ORGANISMO DE NACIONES UNIDAS (ONU), TIENE DERECHO A SUBSISTIR, SIN LAS INTERVENCIONES IMPERIALISTAS, GENOCIDAS Y FASCISTAS QUE QUIERE IMPONER, EL NUEVO HITLER DEL SIGLO XXI, MISTER DONALD JOHN TRUMP, PRESIDENTE DE THE UNITED STATES OF AMERICA.
El 21 de Marzo Donald Trump les dio 48 horas
a Irán para que abran el estrecho de ORMUZ,
sino los desaparecía del PLANETA. ALGUIEN
sabe que PASÓ ???
Y El 3 de Junio Donald Trump le dijo al MUNDO
que ya Irán no tenía misiles, barcos navales,
aviones, tanques de guerra, drones ni ejército.
ALGUIEN sabe si era VERDAD. ???