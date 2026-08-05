Ratifican prisión a implicados en la red del fraude al SeNasa

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SANTO DOMINGO.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros cinco imputados por su presunta participación en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra.

La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, al considerar que permanecen vigentes los presupuestos que justificaron la imposición de la medida de coerción.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el tribunal determinó que la prisión preventiva continúa siendo la medida «necesaria, idónea y proporcional» para los imputados.

“Estos imputados deben continuar en prisión preventiva y, en el momento indicado, recibir sentencias ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, expresó Camacho al concluir la audiencia.

Junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, Camacho representó al Ministerio Público durante la audiencia, presidida por el juez Deiby Timoteo.

Además de Hazim Albainy, la medida fue ratificada contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen una prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En el proceso también figura Ada Ledesma Ubiera, cuya prisión preventiva fue sustituida por arresto domiciliario el pasado 16 de julio por razones de salud. Asimismo, continúan bajo medidas de coerción Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país.

El expediente incluye además a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, a quien también le fue ratificada recientemente la prisión preventiva por su presunta vinculación con autorizaciones fraudulentas de procedimientos médicos.

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